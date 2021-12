Gallardo entrega els diplomes als participants del programa ‘Tinc Talent’, d’impuls de l’ocupació juvenil

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha lliurat aquest dijous els diplomes als participants al programa ‘Tinc Talent’, que té la finalitat de reduir i prevenir la desocupació entre els joves i alhora orientar-los i formar-los en recerca de feina, així com introduir-los al món laboral mitjançant experiències ocupacionals en el lloc de treball. ‘Tinc Talent’ està organitzat pel Servei d’Ocupació d’Andorra (SOA) i es dirigeix a joves de 16 a 25 anys, preferentment sense experiència laboral prèvia i amb un projecte laboral personal encara per definir.

Gallardo ha posat en relleu que els quatre joves que han rebut el diploma han superat satisfactòriament la prova pilot del programa, celebrada entre el 29 de novembre i el 17 de desembre. Per fer-ho, el SOA ha formalitzat convenis amb empreses que han acollit els joves per realitzar les seves experiències ocupacionals. “Tant les empreses com els joves fan una valoració molt positiva i, per tant, des del Departament d’Ocupació i Treball no en podem fer cap altra que no sigui aquesta. Ja estem pensant en la propera edició”, ha afirmat el ministre, que ha remarcat la importància d’accions que ajuden a impulsar la inserció laboral en els col·lectius que tenen més dificultats com és el cas del jovent.

El programa es divideix en tres fases. La primera consisteix en entrevistes, en la qual el SOA o l’empresa cita el jove per una trobada en què s’analitzen quines són les seves habilitats i preferències laborals. D’acord amb els resultats d’aquesta entrevista el jove decideix en quin sector professional vol dur a terme l’experiència ocupacional. La segona fase se centra en la formació dels joves: en dues sessions de quatre hores s’ofereixen continguts per identificar les característiques el mercat laboral andorrà o millorar la presentació personal. Finalment, en la darrera fase el jove pot fer una estada en una empresa i conèixer el lloc de treball en el qual està interessat.

Cada empresa participant ha nomenat una persona encarregada de fer la tutorització i el seguiment individualitzat del demandant d’ocupació, així com de garantir la seva formació i la seva seguretat en el curs de l’experiència ocupacional. Si s’ha superat satisfactòriament l’experiència, el demandant d’ocupació rep un certificat de l’activitat portada a terme signat per l’empresa i pel Ministeri competent en matèria d’ocupació. De fet, en el marc de l’orientació laboral, es fa el balanç de l’experiència amb el jove i s’activa la prospecció laboral per cercar un lloc de treball adequat.