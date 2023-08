Fusta, el material estrella per a decorar la teva llar

Una taula de menjador de fusta (iStock)

Els experts en decoració aposten per evocar a la naturalesa en la nostra llar amb mobles i decoració sostenible. Els elements de fusta seran clau per a aconseguir reflectir a la llar aquest toc càlid, acollidor i, sobretot, sostenible.

Si bé els estils nòrdics i minimalistes continuen sent tendència gràcies al seu correcte ús de la fusta, aquest 2023 s’afegeix un toc vintage i retro amb finestres i mobles de fusta més fosca com el roure, sobretot al menjador i la cuina.

Així, es busca una manera de tornar als orígens i crear ambients naturals i agradables on gaudir de les nostres hores de descans o amb familiars i amics. De fet, l’ús de la fusta no queda només en el mobiliari, també en els revestiments de sòls i parets, així com portes i finestres.

La fusta és un material intemporal i elegant que pot combinar-se amb altres materials com el marbre o el granit per a crear contrast.

Per a aconseguir que el concepte de l’usat o d’aspecte natural sigui bell a la vista, concepte que fa temps que és un dels pilars de l’estètica japonesa, cal aprendre a valorar els materials naturals. D’aquesta manera, ara és molt més senzill trobar mobles i accessoris de fusta amb els quals decorar cada racó de la nostra casa de manera senzilla, però elegant.

Sense importar l’estil que preferim utilitzar, cada element de fusta assolirà aquest punt extra de modernitat i bon gust.





Per Decoracion2.com