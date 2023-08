Com preparar un “ice Cream Bar” per a un esdeveniment

Varietat de gelats i complements per a fer un ice cream bar (Getty images)

Un “ice cream bar” és una “estació” o taula dedicada a la preparació personalitzada de gelats. És una opció divertida i refrescant per a muntar en qualsevol celebració, sobretot si coincideix en els mesos més calorosos, i que té la singularitat de permetre als convidats crear els seus propis gelats amb diferents sabors i cobertures.

Aquestes són algunes idees de com organitzar una taula de gelats en qualsevol festa o esdeveniment:

1. Selecció de gelats: Proporciona una varietat de sabors de gelat perquè els convidats puguin triar els que més els hi agradin. Inclou opcions clàssiques com vainilla, xocolata, nata i maduixa, així com sabors més atrevits com la llimona, el mango o la menta.

2. Toppings o cobertures: Prepara una gran selecció de toppings per als gelats. Pots incloure xocolata fosca i blanca, caramel, salsa de maduixa, nata muntada, fruits secs o cereals picats, llaminadures, galetes minis, neules, coco ratllat, etc.

3. Cucurutxos i terrines: Proporciona cucurutxos, copes, terrines o galetes per als convidats. D’aquesta manera, podran triar com menjar el seu gelat.

4. Decoració temàtica: Per a fer que l’experiència del “ice cream bar” sigui més especial, pots decorar l’espai amb una temàtica concreta. Per exemple, si és una festa a l’estil tropical, pots afegir decoracions com flors hawaianes, para-sols de paper i figures de fruites com plàtans i pinyes.

5. Opcions per a dietes especials: No oblidis tenir en compte les necessitats dietètiques dels teus convidats. Proporciona opcions de gelat sense lactosa, vegans o lliures de gluten, així com cobertures sense gluten per als qui tinguin restriccions alimentàries.

6. Estació de begudes: Complementa l'”ice cream bar” amb una estació de begudes refrescants. Pots tenir aigua, begudes gasoses, sucs de fruita i, fins i tot, batuts per a acompanyar els gelats.

7. Cartells i instruccions: Col·loca cartells explicatius per a indicar com funciona l'”ice cream bar” i com els convidats poden fer els seus propis gelats. Això evitarà confusions i ajudarà al fet que tothom pugui gaudir de l’experiència sense problemes.

Preparar un “ice cream bar” en la teva pròxima festa, és una opció segura que farà les delícies dels teus convidats i els permetrà gaudir d’una experiència refrescant i personalitzada. Bon profit!