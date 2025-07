Frank Porté brilla al circuit de Hungaroring amb una segona posició al podi general

L’alegria del pilot andorrà, Frank Porté. Foto: Cedida

El pilot del Principat, Frank Porté, ha protagonitzat una destacada actuació aquest cap de setmana a l’emblemàtic circuit de Hungaroring, on des dels primers entrenaments ha demostrat un ritme competitiu. A l’FP1 (entrenament lliure 1), Porté es va situar primer en la classificació general, deixant clar des de l’inici la seva bona adaptació al traçat hongarès i la gran feina conjunta amb el seu equip tècnic.

Durant la resta dels entrenaments, el pilot es va mantenir consistentment entre els tres primers llocs de la general. A la classificació oficial, va aconseguir situar-se tercer a la graella de sortida per a ambdues curses programades.

La primera cursa es va desenvolupar segons el previst: Frank va guanyar una posició a la sortida, situant-se segon, i va mantenir un ritme sòlid fins al final. Va creuar la línia de meta en segona posició del podi general, pujant al podi absolut i demostrant el gran nivell que ha assolit aquesta temporada.

La segona cursa, però, va estar marcada per un desafortunat incident. Tot i liderar virtualment la prova a causa d’una sanció al pilot que el precedia, un intent d’avançament molt arriscat per part d’un altre competidor va acabar en col·lisió, obligant Porté a abandonar.





Les declaracions del pilot Frank Porté

“Em vaig sentir molt còmode des de l’inici del cap de setmana. El cotxe anava molt bé, vam treballar molt amb els enginyers i això es va notar en els resultats. A la classificació vam aconseguir un tercer lloc, així que vaig començar amb molta confiança. A la primera cursa vaig sortir fort, vaig guanyar una posició a la sortida i vaig mantenir el ritme per acabar segon.

A la segona, teníem ritme per a guanyar i virtualment anàvem líders, però un toc per darrere ens va deixar fora. Ha estat una veritable llàstima perquè hauríem pogut sumar molts punts per al campionat. Tot i això, estic molt content amb el rendiment del cap de setmana. Seguirem treballant per a estar cada cop més amunt.”