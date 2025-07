Visita, a Barcelona, per a conèixer models d’innovació empresarial i suport a l’emprenedoria

La delegació andorrana amb els responsables del Parc de Recerca de la UAB (SFGA)

Una delegació institucional andorrana, encapçalada per la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha efectuat aquest dilluns una visita a diverses institucions de la capital catalana amb l’objectiu de conèixer de primera mà els models d’èxit en matèria d’innovació, emprenedoria i col·laboració entre agents públics, privats i acadèmics. Aquesta visita s’emmarca dins dels objectius estratègics del Govern per a consolidar un model propi d’innovació i diversificació econòmica, tot establint aliances i intercanviant bones pràctiques amb ecosistemes de referència a escala europea.

La jornada ha començat amb una trobada amb el director de Promoció Econòmica Internacional de l’Ajuntament de Barcelona, Mario Rubert. Tot seguit, el tècnic de Promoció Econòmica Internacional del consistori, Marc Sans, ha presentat els serveis i recursos de Barcelona Activa dedicats a l’acompanyament d’emprenedors, empreses emergents i microempreses. Durant aquesta visita, la delegació andorrana ha pogut conèixer el funcionament el Centre de Recursos per Emprendre i la Incubadora d’Empreses Glòries, espais que ofereixen suport integral a nous projectes empresarials.

Posteriorment, ha visitat el Districte de la Innovació, el 22@ Barcelona, un projecte pioner d’urbanisme i transformació econòmica iniciat el 2000, que ha revitalitzat el barri del Poblenou. Durant el recorregut, la delegació ha conegut exemples de rehabilitació d’espais industrials per a nous usos, habitatges socials, centres de recerca i seu d’empreses com MEDIAPRO.

Per a acabar, s’han traslladat al Parc de Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), on han estat rebuts pel rector, Javier Lafuente i pel gerent del Parc, Carlos Valero Santiago. Aquesta visita ha permès explorar el model de col·laboració universitat-empresa per a la transferència de coneixement i el suport a empreses emergents científiques i tecnològiques.

La delegació andorrana l’han completat: Marc Saura, secretari d’Estat d’Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació; Josep Anton Bardina, secretari d’Estat d’Educació i Universitats; Eva Descarrega, ambaixadora d’Andorra a Espanya; Judit Hidalgo, directora d’Andorra Business; Marta Domènech, gerent d’Andorra Recerca i Innovació (AR+I); i Juli Minoves, rector de la Universitat d’Andorra (UdA).