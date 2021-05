Finalitza el mandat d’Armengol com a president de la Cambra de Comerç

Miquel Armengol finalitza el seu mandat com a president de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, un càrrec que va assumir l’any 2018. Així, en les properes setmanes se celebraran eleccions al ple de la Cambra, que no només serviran per escollir un nou president per a la institució sinó que també nomenaran els càrrecs del comitè executiu.

Armengol va ser membre de la comissió promotora de la Llei de la Cambra, en el mandat 1992-1993, durant el qual va ser Conseller General, tresorer de la institució durant els anys 1997-2000, vicepresident de Comerç del 2000 al 2018 i president del 2018 al maig del 2021.

El mandat del president Armengol s’ha estructurat al voltant de tres grans eixos i amb el principal objectiu de fomentar la diversificació econòmica: (1) reforçar la funció d’òrgan consultiu de la Cambra, (2) fer-la encara més propera, dialogant i accessible per a la ciutadania i (3) adequar la seva activitat a les necessitats de les empreses andorranes, especialment en el context advers derivat de la pandèmia, i reorientar l’activitat recurrent per cobrir millor les necessitats de l’empresa actual.

Al llarg del seu mandat, Armengol s’ha preocupat d’obrir reflexions estratègiques amb l’objectiu sempre de millorar la competitivitat d’Andorra i promoure noves palanques que puguin afavorir un creixement sostenible i suposin un nou impuls a l’economia.

“El progrés d’Andorra mereix una reflexió sobre l’actual model econòmic i nous revulsius que alimentin el teixit empresarial del país a llarg termini. Projectes com la zona franca, el pla de desenclavament, la formació continua dels professionals d’Andorra, l’impuls per a la creació de mitjans alternatius de resolució de conflictes (ADR), la digitalització i el comerç electrònic són alguns dels eixos que han centrat els nostres esforços per aconseguir dinamitzar l’economia i repensar el model econòmic actual”, apunta Armengol.

En aquest sentit, durant la pandèmia, la Cambra va ser un dels vehicles de connexió entre el Govern d’Andorra i les empreses del país, fent arribar les inquietuds i necessitats d’aquests en els diversos moments i segons l’evolució de les dades epidemiològiques i restriccions.

En els darrers anys la Cambra ha aconseguit un reconeixement indubtable en matèria de formació i noves eines digitals per apropar nous coneixements. De la mateixa manera, s’ha reforçat en l’estructuració de serveis professionalitzats en l’assessorament empresarial, la qual cosa ha estat imprescindible en el context de COVID.

Però també, és una entitat que treballa de prop amb els col·lectius que representa, els escolta i defensa els seus interessos davant l’Administració Pública i agents econòmics. “Em satisfà pensar que la ciutadania sent molt a prop l’entitat i sàpiga que és casa seva pel que necessitin”, explica Armengol.

Fites assolides durant el mandat

Durant el mandat de Miquel Armengol (2018-2021), la Cambra ha desenvolupat diverses iniciatives i projectes alineats als seus valors de contribuir al desenvolupament econòmic de les empreses del país. Entre altres, destaquen:

Creació del Tribunal d’arbitratge del Principat d’Andorra (TAPA).

Conveni de col·laboració en l’àmbit d’infraestructures entre el Col·legi d’Advocats, Govern i la Cambra.

Impuls a la creació d’un Servei d’ADR (mitjans alternatius de resolució de conflictes)

Impuls a la creació d’una zona franca.

Estudi d’una proposta sobre agilització de tràmits duaners (ICIL, lliurat Govern)

Proposta i estudi conjunt amb ACTUA per estudiar la possibilitat de creació d’una Borsa de Treball per Estudiants vinculat amb les empreses.

Creació i posada en marxa del programa Certificat comerç excel·lent ( 29 Labels atorgats)

Creació d’una Plataforma online de formació

Anàlisi i possibles solucions per crear i fomentar sistemes de treball amb Plataforma d’e-commerce que permeti a les empreses treballar cap a l’exterior i interior del país.

Aprovació del programa de competitivitat empresarial Fem empresa, destinat a donar suport al teixit empresarial (assessorament empresarial i formació adaptada a les noves exigències de l’entorn)

Enquesta semestral amb el CRES per valorar l’impacte econòmic derivat de la crisi de la COVID-19.

Aportacions del comerç al detall i fabricants del producte del tabac al Projecte de Llei de regulació de l’establiment de preus mínims de venda de productes del tabac. (Consell General)

Establir contactes per signar acords de col·laboració amb Eurochambres (CCI d’Europa), CCI de França, CCI de Qatar, CCI d’Occitània, CCI de Catalunya.

Foment i ajuda a la creació de l’agrupació d’empresaris del Pas de la Casa.

Pla de Desenclavament d’Andorra: estudi de projectes d’infraestructures alternatives a les actuals: tren i aeroport nacional dins del territori andorrà.

Retails tours a Nova York i Londres.

Durant l’acte de balanç, Miquel Armengol ha volgut agrair explícitament el suport rebut de tots els membres del Ple, dels companys del Comitè Executiu i de tot el personal, encapçalat per la Pilar Escaler. I ha conclòs dient que se sentia molt satisfet i honrat d’haver pogut liderar i representar aquesta institució al llarg d’aquest.