Andoflora amplia l’espai per garantir els protocols de seguretat

Torna la fira mercat de la planta i la flor, després d’un any de parèntesi a causa de la pandèmia. La 27a edició d’Andoflora donarà el tret de sortida el divendres, 14 de maig, amb una sorpresa: la inauguració d’un conjunt escultòric a les Fontetes. A més, l’acte comptarà amb una coreografia de la companyia Líquid Dansa creada especialment en base a la temàtica d’aquesta edició: l’aigua i el color blau. “Hem escollit aquest tema per la importància que té en el cicle de la vida i ha estat molt positiu perquè les escoles l’han treballat des de diferents punts de vista i a més dona molt joc pels diferents tallers i activitats que formen part del cartell d’Andoflora”, ha explicat el conseller de Cultura, Guillem Forné.

Participen a aquesta edició d’Andoflora 25 estands, dos més que en la passada edició. La novetat és la reorganització de l’espai, ja que per garantir la distància de tres metres entre estands s’ha ampliat la superfície i no només s’ocuparà la part central de la plaça de les Fontetes, com és habitual, sinó que també s’utilitzarà tota l’àrea amb gespa. A més, per prevenir el contagi s’ha establert un protocol que contempla el sentit únic del circuit per visitar els estands, la inscripció prèvia a tots els tallers o la prohibició de menjar a tot el recinte.

La 27a edició d’Andoflora arriba acompanyada per un ampli cartell d’activitats lúdiques i culturals, “en el qual hem tingut en compte els artistes del país, ja que un dels pilars del Comú de la Massana és promocionar el talent local”. Per això, a banda de Líquid Dansa, també es comptarà amb altres formacions com Vibrand el cla de sol, Old School, Charly, Juli Barrero & The Hot Pockets o Melicotó. Forné també ha remarcat el caràcter participatiu de la fira, amb la participació de l’Escola de Música l’Escena Nacional d’Andorra, la Casa Pairal, el Punt 400, l’Esbart Valls del Nord i la Capsa.

També hi participen els floristes del país que han volgut prendre part en el concurs d’instal·lacions urbanes. Seran cinc creacions que estaran repartides pel centre de la Massana i que conduiran els visitants fins a les Fontetes.

Les activitats d’Andoflora comencen aquest dissabte, 8 de maig, amb una proposta del departament de Medi Ambient i la Capsa: una sortida pels camins d’Arinsal per fer un herbari, amb el biòleg del Parc Natural del Comapedrosa, Jordi Nicolau, i la directora de la Capsa, Rosa Mujal. Durant aquesta jornada es farà la recol·lecció de les plantes, que es deixaran assecar per tal de poder elaborar l’herbari el 16 de maig, en el marc de la fira. Cal fer la inscripció prèvia a través del número de whatsapp 344 506.

Una altra de les novetats destacades d’aquesta edició serà la jornada d’art col·lectiu, també dirigida per Mujal. S’instal·laran cavallets repartits per la plaça, amb aquarel·les i pinzells, perquè qui vulgui pugui participar a aquesta experiència artística.

Andoflora és una fira per a tots els públics i es dedica una especial atenció als infants, perquè des de petits aprenguin el valor de les plantes i les flors. Per això s’han organitzat diferents tallers –de planter, manualitats, instruments amb material reciclat- i a més també se’ls ha convidat a participar activament a l’organització d’Andoflora, elaborant els motius que decoraran els aparadors del centre de la Massana. A més, durant les darreres setmanes, els escolars de la parròquia han treballat el tema dels cicles de l’aigua, des de diferents punts de vista. Els treballs que han elaborat estaran exposats a la fira.

D’altra banda, pel que fa al vessant de participació popular, també hi haurà un espai d’intercanvi d’esqueixos i plantes, perquè enguany tothom pugui tenir els balcons i terrasses ben guarnits.