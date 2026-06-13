Fins al 30 de juny es pot veure l’exposició World Press Photo, a Sant Julià

L’exposició internacional de fotoperiodisme World Press Photo, que arriba per primera vegada a Andorra i es podrà visitar fins al 30 de juny a l’Hotel Pol de Sant Julià de Lòria. El projecte és fruit d’una col·laboració publicoprivada entre l’organització Reunió de Papaia, el Govern d’Andorra, el Comú de Sant Julià de Lòria i la Fundació Reig, amb el suport de diverses entitats del país.
La mostra, considerada una de les més prestigioses del món en l’àmbit del fotoperiodisme i la fotografia documental, recull una selecció de 147 de les imatges guardonades del concurs internacional, que cada any ofereixen una mirada profunda i diversa sobre l’actualitat global. En aquesta edició, el certamen ha rebut més de 57.000 fotografies de 3.747 professionals procedents de 141 països.
L’exposició forma part d’una gira internacional que recorre més de 60 ciutats arreu del món, i que situa Andorra dins el circuit global d’aquest esdeveniment cultural de referència, compartint calendari amb capitals com Amsterdam, Roma, Barcelona o Londres.
Amb aquesta iniciativa, en la qual el Govern col·labora amb una aportació de 10.000 euros, l’Executiu reforça el seu compromís amb la promoció cultural i amb l’impuls de projectes que apropen al públic mirades crítiques i plurals sobre el món actual, tot consolidant Andorra com a escenari d’esdeveniments culturals d’abast internacional.