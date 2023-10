AUTEA Alt Pirineu ofereix a la Seu l’exposició ‘Mites i realitats sobre l’autisme’

Inauguració de l’exposició d’AUTEA Alt Pirineu sobre mites i realitats de l’autisme (@autea_alt_pirineu)

L’Associació del Trastorn de l’Espectre de l’Autisme de l’Alt Pirineu (AUTEA AP) ofereix a la Seu d’Urgell una exposició divulgativa titulada ‘Mites i realitats sobre l’autisme’. La mostra, instal·lada a la sala polivalent del Centre Cívic El Passeig, s’ha inaugurat aquesta setmana, tot coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental. Es pot visitar en aquest indret fins al 21 d’octubre. L’horari és: de dilluns a divendres, de les 4 a les 8 de la tarda; els dissabtes al matí (10.00-14.00 h) i a la tarda (16.00-20.00 h) i els diumenges a la tarda, també de 4 a 8.

L’entitat pirinenca, d’altra banda, organitza un Concert Benèfic que s’oferirà el 21 d’octubre vinent al vespre (19.00 h) al teatre de La Salle, tot coincidint en aquest cas amb la cloenda de l’exposició. Aquesta vetllada solidària comptarà amb les actuacions del Cor Encoratjades de la Seu d’Urgell i el Cor de Rock d’Andorra. El preu de l’entrada és de 10 euros i tota la recaptació serà destinada a AUTEA Alt Pirineu.

L’objectiu de l’exposició, segons han avançat des d’AUTEA, és “millorar el coneixement de la població general sobre l’autisme, eliminar mites i falsos conceptes i reconèixer les dificultats reals de les persones amb autisme”, a més d'”evidenciar els dèficits actuals en l’atenció adequada que es mereixen” al territori que conformen les comarques de l’Alt Urgell, Cerdanya, Pallars Sobirà i Pallars Jussà.

Una de les funcions principals de l’associació és vetllar pel benestar de les persones amb autisme i les seves famílies en aquestes comarques. Per això, veuen “imprescindible la cooperació de cadascun dels col·lectius amb qui interactuen”, que poden ser famílies, educadors i professionals sanitaris, personal d’atenció ciutadana de les administracions o bé cossos de seguretat. Tots ells conclouen, han de “comprometre’ns a fer un món més amable per a aquestes persones, igual que per a tothom”.

La mostra s’organitza amb cartells informatius sobre diferents aspectes de l’autisme. S’hi tracta, per exemple, els símptomes d’alarma, causes, teràpies, epidemiologia, patologies associades, l’autisme femení, l’autisme al cinema i a la literatura i fonts d’informació. Hi ha una secció interactiva amb preguntes de “Veritat o Fals” per a reconèixer què se sap realment sobre l’autisme. També hi ha un televisor amb vídeos relacionats i un racó de lectura per a poder mirar els libres sobre autisme, tant per a adults com per a nens.