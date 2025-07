FEDA: El 78% de l’electricitat consumida el 2024 va ser de fonts renovables

La infografia on es fan evidents les dades (FEDA)

El 77,8% de l’electricitat consumida al Principat el 2024 ha estat d’origen renovable. Així es detalla en el càlcul del mix energètic que fa FEDA anualment i que té en compte tant l’electricitat produïda al país com la importada d’Espanya i França. El 2024 s’ha assolit un increment del pes de les renovables en el conjunt de l’electricitat consumida, gràcies a l’augment de la producció renovable nacional i també a la compra de certificats d’origen renovable de l’energia per a una part de l’electricitat importada. De fet, el 2024 FEDA va aprovar un full de ruta per a aproximar-se cada vegada més a l’objectiu establert en el seu Pla de Sostenibilitat, que fixa que el 2030 tota l’electricitat importada sigui d’origen renovable.

Així, el mix elèctric de 2024 mostra que el 77,8% de l’electricitat consumida a Andorra ha estat de fonts renovables, cosa que suposa un increment important respecte al 69% que es va registrar l’any passat.

Concretament, l’energia eòlica ha estat la principal font del mix andorrà, gràcies a la compra d’electricitat certificada d’origen eòlic als països veïns, arribant al 50%. La hidràulica, també manté una presència molt destacada, representant el 23,2%, mentre que el 3,6% correspon a l’energia fotovoltaica, i el 0,5% restant a altres fonts renovables. Aquestes dades demostren el creixement constant de les energies renovables i l’esforç de FEDA per a assolir la neutralitat en carboni el 2030.

La reducció de l’ús de combustibles fòssils és especialment remarcable: fuel i carbó representen conjuntament menys de l’1% del consum, mentre que el gas es manté en un 2,75%. Pel que fa a l’energia nuclear, representa un 14%, un 3% menys que l’any anterior. En total, les fonts no renovables només sumen un 22,72% del mix energètic, fet que suposa una millora respecte a exercicis anteriors.

Pel que fa a la producció nacional, ha assolit el 2024 els 136.294 MWh, cobrint el 24% de la demanda elèctrica del país. La central hidroelèctrica de FEDA continua sent la principal font de producció amb 87.749 MWh produïts el 2024. Aquest any també ha estat molt significatiu l’augment de la producció fotovoltaica, a la qual contribueixen notablement les instal·lacions de particulars, i que ha arribat a generar 19.473 MWh.

Tanmateix, altres instal·lacions com la central de cogeneració de Soldeu, el centre de valorització de residus i les minicentrals hidràuliques també contribueixen al subministrament elèctric. I en un futur, projectes com el parc eòlic del pic del Maià contribuiran a incrementar la producció d’energia elèctrica al país.

Gràcies a aquest increment de l’electricitat d’origen renovable s’aconsegueix un factor d’emissió de l’electricitat consumida a Andorra molt baix, de 32 grams de CO₂ equivalent per kWh subministrat, i això té un impacte directe en la reducció de la petjada de carboni del país.