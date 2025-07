CABDAL transforma el camí hidroelèctric d’Engolasters en un homenatge artístic a l’aigua i a la seva preservació

CABDAL és un projecte artístic d’Anna Mangot (FEDA)

Després de donar el tret de sortida a una nova temporada de les Nits d’estiu, el passat 25 de juny, amb la visita guiada nocturna de l’exposició “Carbó vegetal: l’or negre dels pobres”, arriba la segona proposta del calendari amb CABDAL, un projecte artístic d’Anna Mangot, que tindrà lloc aquest proper dissabte, dia 5 de juliol, al camí hidroelèctric d’Engolasters, a les 21 hores.

Amb una posada en escena delicada i evocadora, CABDAL proposa un diàleg en moviment entre la dansa contemporània, la música i les arts visuals per a transmetre la bellesa i, al mateix temps, la fragilitat d’un dels béns més preuats que ofereix la natura: l’aigua. Així, el títol de l’obra juga amb el doble sentit dels mots cabdal (essencial) i cabal (quantitat de fluid que circula per un punt determinat), per a remarcar la importància dels recursos hídrics i reivindicar-ne una gestió responsable d’aquests.

La coordinadora de l’MW Museu de l’Electricitat, Fran Alcázar, ha explicat que “portar CABDAL a Engolasters ens permet fusionar art, natura i sensibilització”. Alcázar ha afegit que “volem oferir al públic una experiència on l’espectacle i l’entorn es complementin per a potenciar el missatge central: la preservació de l’aigua, un bé molt preuat per a tothom i que, a més, és una font 100% renovable que permet a FEDA generar electricitat”.

A través del moviment, les textures de la seda, la pintura i el so, l’espectacle de Mangot evoca els diferents estats de l’aigua i apel·la a la responsabilitat col·lectiva per a garantir-ne un ús sostenible i eficient.

Quant a l’escenari, l’experiència artística es desplegarà en un entorn immillorable com és el llac d’Engolasters que, per una nit, esdevindrà metàfora de l’essència de la natura.

Abans de la performance, a les 20 hores, tots els assistents podran gaudir d’una visita guiada al camí hidroelèctric d’Engolasters, un recorregut fascinant pel patrimoni industrial i natural d’Andorra que permet entendre els orígens del model energètic del país.

L’activitat és gratuïta, però es requereix fer reserva prèvia enviant un correu electrònic a fedacultura@feda.ad o trucant al 739 111. Tota la programació de les Nits d’estiu de FEDA Cultura es pot consultar a l’agenda de www.fedacultura.ad.