Falsa identitat, desobeir una ordre d’expulsió i possessió de droga, les detencions dels últims dies

Un home sent emmanillat (arxiu/Pexels)

Els darrers dies s’ha arrestat dos homes. Un d’ells, no resident de 26 anys, va ser detingut prop del Pas de la Casa com a presumpte autor d’un delicte contra el tràfic jurídic. Els agents van comprovar com, en un control anterior l’any 2018, l’home s’havia identificat amb una altra identitat. A l’altre, també no resident i de 38 anys, se’l va arrestar a la frontera del riu Runer com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública per desobeir una ordre d’expulsió.

La Policia també va detenir dijous, en un local d’oci nocturn del Tarter, un altre home. L’individu té 29 anys d’edat i no és resident al Principat d’Andorra. L’home va ser controlat en possessió de 0,6 grams de cocaïna.