Fa 81 anys naixia Michelle Phillips (The Mamas & the Papas)

Michelle Phillips, a l’esquerra de les imatges

Un 4 de juny de 1944, ara fa tot just 81 anys, naixia Michelle Phillips (de soltera Holly Michelle Gilliam), a Long Beach, Califòrnia (Estats Units). Va ser vocalista del conegut i recordat grup The Mamas & the Papas. La cantant va estar casada amb el líder de la banda, John Phillips. No s’ha d’oblidar que va ser coautora de l’himne pop ‘Califòrnia dreamin’.

Com a anècdota, val a dir que Michelle Phillips va estar casada durant vuit dies amb l’actor Dennis Hopper. De la seva vida, tampoc pot passar per alt que va mantenir una relació sentimental amb Jack Nicholson. El 1977 va publicar el seu primer àlbum solista.

Font: EfeEme.com