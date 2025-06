Coberta del llibre “El foc purificador”, de Donna Leon

Títol: El foc purificador

Autora: Donna Leon

Pàgines: 352

Editorial: Labutxaca

«Pocs escriptors de novel·la negra narren d’una manera tan vívida i convincent com Donna Leon. Una de les sèries més exquisides de la història». The Washington Post

«L’habilitat de Donna Leon és que sap combinar la dolce vita amb una anàlisi aguda dels dilemes morals i ètics». The Times

«Novel·la negra de primer ordre: intensa, rellevant i plena d’humanitat». The Guardian

En el cas número 33 de la sèrie Brunetti, Donna Leon aborda la qüestió de la violència en les bandes juvenils

Un matí, la Piazza San Marco apareix plena de vidres: dues bandes de joves s’hi han enfrontat en la foscor. Com pot ser que en una ciutat pací­fica com Venècia es doni un fenomen com aquest? Mentre la comissària Griffoni con­fia en la seva intuïció per a mirar d’esbrinar per què un adolescent a qui aprecia pot acabar formant part d’un grup tan violent com aquest, Brunetti recorre als seus contactes per a aprofundir en el passat tèrbol del pare del jove. Junts, Brunetti i Griffoni faran tot el que està a les seves mans per a intentar entendre el que està passant.

Una novel·la que demostra la capacitat extraordinària de Donna Leon per a incloure aspectes socials ben pertinents que interpel·len la societat actual. Una reflexió punyent sobre el món en què estan creixent els nostres joves.

«Una sèrie per a gaudir infinitament, tant per les reflexions sobre la justícia i la venjança com per la seva capacitat per a arrencar-te un somriure». The New York Times Book Review

