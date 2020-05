Eurosènior: La nova lògica

El fracàs de l’obsolet sistema capitalista, liderat per psicòpates convulsius, obsessionats en tenir més diners que els altres, al preu que sigui, permetent o no evitant, de forma intencionada o no, el desencadenament del terrorífic coronavirus, és més que evident.

El sistema depredador de la llei de la selva, del peix gros que es menja al més petit, propi de l’espècie animal, actuant com a la lògica del sistema capitalista, suposa un clar desconeixement sobre la realitat del veritable funcionament de l’univers, la vida i l’home, segons els descobriments majoritàriament ignorats de la física quàntica.

Ha arribat l’hora d’apostar per una nova lògica. La d’una nova societat per a totes les edats, centrada en les persones i no en els diners i valida per a tothom. Nova lògica necessària per superar l’engany del competir entre nosaltres. Apostant pel compartir, de forma solidària i comunitària, mitjançant la vida local 24 hores incloent-hi el treball, en entorns d’autosuficiència territorial solidaris interrelacionats en xarxa.

Per fer-ho possible, cal promoure una ruptura: la constitució de constructors de la terra, creadors de xarxes d’emprenedors socials, innovadors i creatius, aprofitant el coneixement més avançat de la física quàntica, amb uns principis basats en la cooperació harmònica de la seva principal força, que tot ho pot, segons Einstein la de l’amor que configura la consciència de l’home com una partícula indestructible de l’energia còsmica de l’univers.