Els millors llocs per observar el firmament

Vols sorprendre a la teva parella i passar un cap de setmana diferent i d’insomni? Porta’l a veure el firmament. Tot i que la contaminació lumínica esborra els estels més llunyans, a Catalunya i Andorra hi ha llocs on quasi sembla que puguis tocar el cel.

1. Parc Astronòmic del Montsec

El Parc Astronòmic del Montsec a Lleida és un dels millors llocs del món per observar les estrelles. Ha sigut declarat Reserva Starlight (un espai natural protegit on s’estableix un compromís per la defensa de la qualitat del cel nocturn i l’accés a la llum de les estrelles) per la Fundació Starlight, que té l’aval de la Unesco. Està a uns 1.570 metres sobre el nivell del mar i el cel és un dels més bonics que veureu a Catalunya. La vista la tindràs al cel, però de reüll no podràs evitar mirar la teva parella per veure’n la reacció.

2. RocRoi

RocRoi és una experiència genial i diferent, això sí no és excessivament econòmica. Es tracta de gaudir dels paisatges sota la gran lluna plena lliscant per la neu amb un trineu de gossos. Nou gossos són els que guien pels espectaculars boscos nevats de GrandValira (Andorra). El passeig té diverses parades on es pot aprofitar per resoldre dubtes o curiositats, apreciar el paisatge nocturn, a més d’immortalitzar el moment.

3. Mil estrelles

Continuem amb experiències úniques i romàntiques. Si vols observar el cel nocturn des del llit, també hi ha l’opció de reservar nit a l’hotel Mil Estrelles situat a Borgonyà (Cornellà del Terri). La seva peculiaritat és que les habitacions són bombolles transparents amb vistes a cel obert, sense oblidar la intimitat que necessita una nit romàntica en parella.

4. Observatori Astronòmic d’Albanyà

L’Observatori Albanyà, situat a l’Alt Empordà a Girona, gaudeix d’un dels cels més estrellats i lliures de contaminació lumínica. L’any 2017 es va convertir en el primer parc internacional de cel fosc del país a rebre el coneixement de la International Dark Sky Association, una autoritat reconeguda a escala mundial per la protecció del cel nocturn.

A més, un bon pla per fer amb la teva parella és anar a dormir al Bassegoda Park, un campament que forma part del recinte; que també va obtenir el reconeixement de la Fundació Starlight.

5. Observatori Fabra

Situat a la ciutat de Barcelona, l’Observatori Fabra és un dels més antics d’Europa i rep al voltant de 10.000 visites anuals. L’Observatori conté un museu, la sala modernista i el telescopi. Ofereix observacions diürnes i nocturnes del cel amb vistes impressionants de la ciutat. També existeix la possibilitat de tastar un sopar mentre observes les estrelles.

Per AMIC (Alba Martos)