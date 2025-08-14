Llívia: Instal·len la fita que donarà la benvinguda al nou espai Fita Zero i compte enrere, així, per a l’obertura al públic

Aquest dimecres, 13 d’agost, ha quedat instal·lada la fita que donarà la benvinguda al nou espai “Fita Zero; frontera, enclavament i memòria“, el nou projecte cultural, patrimonial i expositiu del Museu de Llívia. Una empresa especialitzada ha dut a terme la instal·lació del pedró a l’interior de la planta baixa de la Torre Bernat de So, l’espai que acollirà aquesta nova exposició permanent del servei museístic llivienc.
Des de fa mesos que es treballa en el projecte i la col·locació de la termenera simbolitza el compte enrere d’obertura al públic del nou servei. El director del Museu de Llívia, Gerard Cunill, voldria inaugurar el nou equipament abans no s’acabi l’any, entre els mesos de novembre i desembre.
La fita instal·lada a la Torre Bernat de So es va recuperar d’una finca llivienca fronterera amb Santa Llocaia (Alta Cerdanya), el mes de novembre de 2023. Es trobava a la Serra de Concellabre. És la fita número 8, una peça de granit sorrós que es trobava en estat de deteriorament, bolcada a peu d’un camp, i que ara s’ha restaurat i formarà part del museu. Val a dir que la fita ha estat una cessió del ministeri d’Assumptes Exteriors d’Espanya.
Actualment, s’està treballant amb els recursos audiovisuals que acompanyaran l’exposició, preparant els guions i enregistrant i recopilant les imatges necessàries per a conformar els vídeos de l’exposició. De fet, a últims d’aquest mes o primers de setembre, el Museu de Llívia convocarà una segona fase d’enregistrament de testimonis que vulguin explicar les seves experiències amb la frontera.
El museu “Espai Fita Zero: frontera, enclavament i memòria“, tindrà un disseny innovador, seguint les noves tendències museístiques, amb un important ús de mitjans audiovisuals i interactius, on es mostraran objectes, documents i testimonis orals. S’hi exposaran documents digitalitzats (cartografia bàsicament). La mostra serà accessible a tots tipus de públic, també a les persones amb discapacitats auditiva o visual. L’exposició estarà subdividida en tres grans conceptes: testimonis de la frontera, les fites de la frontera i el paisatge; un espai participatiu, i un espai de memòria de la frontera, lligat als espais de Memòria Democràtica de Catalunya.