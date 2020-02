Aquest diumenge ha tornat a competir la surfista de neu Maeva Estévez i ho ha fet en la segona prova FIS de Flumserberg, a Suïssa. L’andorrana s’ha quedat a les portes de les semifinals.

La carrera ha anat directa als KOs després que els entrenaments d’Estévez han estat molt positius. En els vuitens de final, ha sortit molt bé, s’ha situat primera d’inici i ha acabat en aquesta posició. En els quarts de final, ha sortit bé i es mantenia en la 2ª posició durant gran part de la baixada, però constantment amb petits tocs amb la rider que anava just tercera. En un dels peralts, la seva rival l’ha tancada i Estévez ja no ha tingut marge per poder reaccionar i no ha pogut classificar-se per a semifinals.

Després d’aquest cap de setmana, Estévez tornarà a competir la setmana vinent, a Grasgehren (Alemanya), el 22 i 23 de febrer, en la doble cita de la Copa d’Europa.

Maeva Estévez, surfista de neu: “Era un circuit que no s’adaptava a les meves característiques i per tant ens ha servit per aprendre i entrenar en escenaris com aquests. Ara el més important és la Copa d’Europa de la setmana que ve”.