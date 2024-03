Estalviar aigua amb les aixetes eficients

Un model d’aixeta eficient (iStock)

Compartim en aquest article com són els tres tipus d’aixetes més eficients que hi ha actualment al mercat i amb els quals podràs estalviar aigua i també diners. Fa molt temps que s’està patint una considerable sequera que afecta els cabals dels recursos hídrics. A més, no tothom té actituds sostenibles i segueix malbaratant aigua amb l’escassa que va. Esperem que les aixetes que mostrem puguin ajudar a l’estalvi.

Aixetes termostàtiques

Són les més eficients i còmodes, però també les més cares. A més de tenir el control sobre la temperatura, també el tens sobre el cabal. I això el que fa és que les pèrdues d’aigua siguin mínimes. El seu gran benefici és la capacitat per a conjuminar eficiència i confort. I millora d’usabilitat, ja que farà que no et deixis mai més l’aixeta oberta per por de què hagi de tornar a posar l’aigua a la temperatura que desitges.

Aixetes monocomandaments

Són les més comuns, perquè ofereixen un bon nivell d’eficiència, són molt còmodes i tenen un ampli ventall de dissenys. No obstant això, presenten dos problemes: l’excés de cabal, i la col·locació del comandament, perquè se sol deixar en el centre, cosa que fa que cada vegada que l’obrim, s’encengui la caldera i gasti aigua i gas.

Aixetes amb tancament mecànic o electrònic

El seu gran al·licient és que t’assegures el consum mínim, perquè el seu funcionament d’obertura i tancament és diferent. Els de tancament mecànic funcionen mitjançant un èmbol que periòdicament tanca el pas. En els electrònics, la sortida de l’aigua s’activa només quan es col·loquen les mans sota l’aixeta, parant automàticament quan es retiren. Però el gran hàndicap d’aquesta mena d’aixeteria és el seu alt preu.





Per viviendasaludable.es