Esquí de fons: Presentació dels equips per a la nova temporada

L’esquiadora de fons andorrana, Carola Vila, en una imatge d’arxiu (FAE)

L’equip d’esquí de fons de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) comptarà aquesta temporada 2023-2024 amb tres esportistes: Irineu Esteve, Carola Vila i Gina del Rio. Esteve competirà a la Copa del Món, Vila a la Copa d’Europa amb alguna incursió en Copa del Món, i Del Rio se centrarà en la seva categoria júnior tant en la Copa d’Europa com en el Mundial.

Maria Suárez, d’Andbank – entitat patrocinadora- ha destacat que la temporada passada “va ser excel·lent i es van assolir molt bons resultats. Sabem que això és fruit de l’esforç que tant esportistes com l’equip tècnic estan fent durant tot l’any. Per això, tenim clar que hem de seguir apostant per aquest equip, perquè segur que donaran moltes més satisfaccions a tot el país, posant el nom d’Andorra ben a dalt”.

Aquesta temporada l’entrenador del bloc femení, amb Vila i Del Rio, serà Xabier del Val. Joan Erola continua de director de la secció i analitza així aquest nou projecte 23-24: “Aquest any hi ha un petit canvi. Hem fet un grup únic de dones on la Carola i la Gina treballaran conjuntament. La Gina creiem que ha assolit un nivell suficientment alt com per a poder treballar amb la Carola i penso que això serà una cosa bona per a les dues corredores. L’staff estarà format per Xabier del Val i Guillem Cairat, i a l’hivern s’incorporarà un skiman fix, que serà el Marc Puigsubirà i en potser en moments puntuals pot haver un altre skiman”.

Erola ha insistit en què les dues corredores basaran el seu any “en el circuit de Copa d’Europa”, tot i que “si veiem que la Carola funciona bé en Copa d’Europa intentaríem fer alguna incursió en la Copa del Món”. Pel que fa a la Gina, que disputarà el seu últim any com a junior, “l’objectiu serà lluitar per la general de la Copa d’Europa, com ja va fer l’any passat en júnior, ja que enguany manté aquesta categoria, i els Mundials júniors”.

Pel que fa a l’estructura d’Irineu Esteve “aquest any hi ha algun petit canvi”, segons ha explicat Erola: “Estem encara tancant aquest staff tècnic per a l’Irineu, però, la idea és que treballi amb un altre equip de Copa del Món, i així poder donar un salt més de qualitat per a ell”. “Les seves prestacions han estat molt altes, però volem intentar donar un pas més endavant i hem cregut que potser era el moment adequat per a fer aquest canvi de rumb i veure si amb aquests nous estímuls podem aconseguir que l’Irineu pugui donar aquest salt que tota la Federació desitgem”.

Xabier del Val, entrenador de Carola Vila i Gina del Rio, ha explicat com s’ha dirigit la preparació durant els últims mesos: “Portem dos mesos i mig de preparació. Vam començar al maig especialment amb càrrega progressiva de córrer, bicicleta i gimnàs, i poc a poc al juny ja vam introduir més activitats de rollerski”. L’equip acumula dues estades, una primera a Font Romeu i una segona a Premanon, “on l’objectiu ha estat treballar molt amb roller tant la condició física com la tècnica”. Ara, explica Del Val, l’equip viatjarà a Noruega a final de mes per a seguir amb la preparació “i buscar la confrontació amb altres esquiadores d’altres països”.

Irineu Esteve, fondista: “La pretemporada la vam començar al maig. Sí que és veritat que hi ha hagut alguns canvis, però hem estat treballant bastant similar fins a finals de juny, quan vaig tenir una petita caiguda fent rollerski -es va afectar el colze- i he estat quatre setmanes sense entrenar i ara es tracta de recuperar bé, que em queden dues setmanes bé. A principis d’agost crec que podré entrenar ja amb normalitat. A finals de setembre o principis d’octubre podrem estar ja en plenes facultats i fer a totes les curses d’aquest hivern”.

Carola Vila, fondista: “Ja portem ben bé dos mesos de pretemporada i, de moment, hem fet dues estades. Al junt vam fer una a Font Romeu i ara al juliol hem fet una a Premanon. A les dues hem sumat bastant hores de rollerski, de càrdio i de força en general, també hem treballat l’aspecte tècnic, que crec que és un punt on tenim bastant marge de millora. En general estic contenta de les sensacions i també del bon ambient dintre de l’equip, així que estic motivada a seguir treballant. Ara, a finals de juliol, marxarem a Noruega a fer una setmana d’estada, d’entrenament, i empalmem amb el Blink Festival, on farem les primeres competicions amb rollerskis. Ens compararem amb els millors per a veure com estem i com està anant aquesta pretemporada”.

Gina del Rio, fondista: “Aquesta pretemporada hem estat entrenant per aquí a Andorra, també hem sortit a entrenar fora, a França, i ara hem tornat d’una concentració a Premanon, on vam fer un test i una cursa que va anar bastant bé. Ara marxarem a Noruega a participar en altres curses i un campus júnior, i la veritat és que estic bastant contenta de com està anant tot. Les sensacions són bones i estic molt motivada per a seguir entrenant”.





Viatge a Noruega

El dia 26, dimecres, l’equip femení viatja a Noruega per a una estada d’entrenament amb rollerski i competició al Blink Festival (2-5 d’agost). Per la seva part, Esteve serà a casa perquè va patir “una petita lesió al colze durant un entrenament i està acabant la recuperació per a entrenar ja amb normalitat”, segons ha explicat Erola, que espera que al setembre l’esportista ja pugui estar al cent per cent per a fer les seves estades i, a més, “tenir definit totalment el seu grup de treball”, en paraules del director de la secció.