La 20a Red Bull Romaniacs, pròxim repte per a Marc Font

El pilot andorrà, Marc Font, damunt la seva moto (FotoEsport)

Marc Font es desplaçarà fins a Sibiu, localitat situada a 300 km de Bucarest, per a disputar La Red Bull Romaniacs, reconegut com el ral·li de Hard Enduro més difícil del món. La 20a edició de la llegendària prova de Romania, que es disputarà del 25 al 29 de juliol, és una de les cites habituals del certamen mundial de Hard Enduro, també conegut com “enduro-extrem”.

El pilot de la Federació Motociclista d’Andorra (FMA) debutarà aquesta temporada en la ROMANIACS; no obstant això, acudeix a la prova amb l’ànim de seguir entre els millors de l’elit del mundial esmentat. Així s’expressava abans d’iniciar el desplaçament a Sibiu: “El meu objectiu continua sent el TOP15. Ara mateix malgrat haver puntuat en Sèrbia i Àustria (1 punt en cada prova) estic en la 17a posició de la provisional. És un objectiu exigent, però em trobo bé i espero adaptar-me de manera ràpida als traçats que configuraran les especials a superar a Romania.”





El desert de les muntanyes dels Càrpatos, escenari de la competició

El traçat que es trobaran el mig miler de pilots inscrits, de 35 països diferents, serà exigent i posarà a prova la seva habilitat i resistència des de la mateixa etapa pròleg, que es disputarà en ple centre de Sibiu. Serà un traçat curt, amb obstacles artificials de diferents elements que serviran per a establir l’ordre de sortida de la carrera principal.

Aquesta carrera principal es disputarà en quatre etapes amb recorreguts entre 100 km i 150 km, a superar en cadascuna de les jornades i amb diferents punts de control. Una gran varietat d’obstacles seran els que es trobaran en el desenvolupament de cada etapa, des de pujades i baixades de gran desnivell, és a dir grans canvis d’altitud sobtats, zones amb pedres de grandàries variades, encreuaments de rius, entre d’altres.





La tecnologia GPS per a guiar als pilots al llarg del recorregut

Una de les característiques úniques de ROMANIACS és l’ús de la tecnologia GPS per a guiar als pilots pel recorregut. Els participants reben un dispositiu GPS que proporciona navegació, pas a pas, per la pista diària.





El pilot andorrà molt motivat amb les referències que té de la prova

No hi ha dubte que, fins que no pugui comprovar in-situ les característiques del recorregut, Marc Font no tindrà la certesa si s’adapten al seu pilotatge, no obstant això: “Fins al moment soc optimista, per tot el que m’han dit, la zona muntanyenca s’assembla a Andorra i en principi això m’afavoreix”. Un altre factor que pot resultar determinant és la climatologia: ”En aquest aspecte m’han comentat que farà molta calor. Aquest és el motiu pel qual últimament surto a entrenar al migdia, per a aprofitar les hores en què el sol empeny amb força. De les 12 a les 16 hores és quan em dedico a entrenar per la muntanya.”





Una setmana d’intens treball per als equips participants

Des del dissabte (dia 22) ja es podien instal·lar en el pàdoc de Sibiu i començar la seva tasca, tant en l’àmbit administratiu com tècnic que cal realitzar abans d’iniciar la competició.

Els participants també tenen l’opció de realitzar les seves tandes d’entrenaments des d’ahir diumenge (dia 23) a la zona preparada pels organitzadors.

Aquest dilluns se celebrarà la cerimònia de sortida i a les 20 hores s’iniciarà el brífing de l’esdeveniment en general i del pròleg en particular. A partir de demà dimarts (dia 25), les coses es posaran “serioses” amb la disputa de l’etapa pròleg i, en les jornades següents, amb la disputa de cadascuna de les quatre etapes de les quals consta la ROMANIACS 2023.





Graham Jarvis encapçala una llista d’inscrits espectacular

A la prova del mundial de HE de Romania seran cinc les categories (GOLD, SILVER, BRONZE, IRON, ATOM) en les quals s’agruparan els pilots inscrits en la prova de Rumania. Marc Font s’ha inscrit a la categoria de màxim nivell (GOLD). En aquesta categoria hi ha el campió de món de l’especialitat 2022, l’alemany Manuel Lettebichler i el set vegades vencedor de la ROMANIACS, el britànic Graham Jarvis, a més dels espanyols Mario Román i Alfredo Gómez, i l’actual líder del Campionat d’Espanya de l’especialitat, el búlgar Teodor Kabakchiev.

Marc Font ha preparat amb rigor el meeting 2023 de la ROMANIACS i es mostra amb confiança per a aconseguir l’objectiu que s’ha marcat.