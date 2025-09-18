S’atorguen 144 beques esportives del programa d’Alt Rendiment d’Andorra per al 2025-2026, 19 més que el curs passat

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, juntament amb el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, han presentat aquest dijous la concessió de 144 beques esportives del programa d’Alt Rendiment d’Andorra (ARA) per al 2025-2026 amb un import global de 442.106 euros. Respecte a l’any passat, s’han becat 19 esportistes més en aquest cicle d’ajuts i s’hi ha destinat 20.493,50 euros més que l’any passat.
“Des del Govern, i concretament des de la Secretaria d’Estat d’Esports, acompanyem els esportistes des dels moments més incipients de la seva trajectòria esportiva fins al màxim nivell, l’elit, i a més els hi donem la possibilitat de seguir acompanyant-los en el procés de retirada de l’esport professional, a través de la postbeca”, ha assegurat Mònica Bonell.
“Per aquest motiu, un any més augmentem el nombre d’esportistes becats el que demostra, d’una banda, el bon planter d’esportistes professionals del país, i de l’altra la voluntat del Govern de continuar donant-los suport, augmentant cada any la dotació pressupostària destinada al programa d’Alt Rendiment, que un any més arriba a una xifra rècord”, ha relatat Alain Cabanes.
Pel que fa als nivells dels ajuts, s’han atorgat 8 en el d’Elit; 5 en el de Pre-elit; 27 en el de Promeses; 5 en el de Joves Promeses; 7 en el d’Esports Col·lectius (segona edició d’aquestes beques) i 92 en el de serveis, en el qual s’hi inclouen esportistes de modalitats col·lectives des de l’any passat.
Els objectius del programa de beques ARA continuen sent múltiples: promoure la continuïtat i constància de l’entrenament de l’esportista en l’esport escollit; motivar els esportistes perquè aconsegueixin el seu màxim rendiment esportiu; incrementar la qualitat dels esportistes perquè puguin representar Andorra en les competicions de màxim nivell; i potenciar l’esport d’elit al país.