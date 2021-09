Esports obre la segona convocatòria de les subvencions i ajudes per a les federacions i entitats del país

El Govern ha aprovat, a proposta de la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, l’obertura de la segona convocatòria per a l’obtenció de subvencions i ajudes per a les entitats esportives legalment constituïdes. La convocatòria, de modalitat urgent, té per objectiu que les entitats esportives puguin donar continuïtat a activitats no previstes o reprogramades al moment de la primera convocatòria d’ajudes.

Les sol·licituds s’han de lliurar per correu electrònic a l’adreça següent: esports@govern.ad. La documentació s’ha de lliurar en format PDF per a la demanda de les ajudes de la segona convocatòria 2021: informe del programa o activitat per subvencionar amb indicació de les despeses i els ingressos, conjuntament amb la sol·licitud genèrica. Els interessats tenen temps fins al pròxim 23 de setembre per a presentar la seva sol·licitud.