S’aprova una contribució de 15.000 euros al Programa Mundial dels Aliments destinada a Haití

El Govern, a proposta de la titular d’Afers Exteriors, Maria Ubach, ha aprovat una contribució de 15.000 euros en concepte d’ajuda humanitària al Programa Mundial dels Aliments (PAM), per a respondre al terratrèmol i a la posterior tempesta Grace que va devastar la regió del Sud d’Haití el passat mes d’agost.

Després del terratrèmol de magnitud 7,2 que va sacsejar Haití el dia 14 d’agost i la posterior tempesta Grace que va devastar la regió del Sud d’aquest país, que va causar més de 1.300 víctimes i més de 5.000 ferits i molt més sense sostre, Haití ha afegit una alarma a la seva ja fràgil situació humanitària.

Organitzacions internacionals com l’OIF han instat als Estats a sumar esforços per aportar una ajuda humanitària imprescindible. En aquest sentit, el Programa Mundial dels Aliments (PAM), està duent a terme accions sobre el terreny en aquest país per abastir aliments a la població. L’acció del PAM a Haití ja té una forta solidesa sobre el terreny per la seva presència des del terratrèmol del 2010.

Aquesta llarga experiència fa que l’organisme ja tingui la majoria dels recursos logístics per ajudar a la població afectada i continuar amb la seva acció. Per aquest motiu el Govern fa la contribució en concepte d’ajuda humanitària a través d’aquesta organització.