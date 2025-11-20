Espècies en perill d’extinció: Muntanyesa de primavera

Més de 32.000 espècies, incloent-hi vegetals, estan en perill d’extinció i algunes les trobaràs a faltar. El titular sembla graciós, però no ho és. Més de cinc mil espècies d’animals es troben amenaçades actualment. Quins animals estan en perill d’extinció a Europa? Espècies invasores de manera accidental o intencionada alteren la cadena tròfica. Podria ser l’espècie humana la propera a extingir?
La muntanyesa de primavera és una de les papallones del gènere Erebia que vola a menys altitud, gran part de les quals són d’alta muntanya, i presenta una fenologia de vol estrictament primaveral (març-maig). Tot i que la majoria d’Erebia són molt similars, amb unes tonalitats generals molt fosques a les ales, E. epistygne presenta a l’ala anterior una banda submarginal groguenca, en comptes d’ataronjada, amb tres ocels ben presents i alineats.
Hàbitat
- Totes les espècies del gènere Erebia (muntanyeses) viuen en zones d’alta muntanya principalment a l’estiu. En canvi, la muntanyesa de primavera, habita a les zones de muntanya mitjana i el seu període de vol és a la primavera. El seu hàbitat preferit són les zones obertes a clarianes de bosc, principalment joncedes, prats o boixedes. Viu entre els 700 i els 1.400 metres d’altitud.
Distribució
- Molt localitzada, encara que pot ser de forma molt local una mica abundant. Es troba restringida a les regions muntanyoses del sud-est de França (Provença i part sud del Massís Central). A la Península Ibèrica només viu al quadrant nord-oriental. A Catalunya ha disminuït molt la seva distribució en els darrers anys. De moment només es mantenen algunes poblacions al Montsec i del Massís dels Ports.
Informació extreta de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.