Ho sabies? Les tendències de moda per a aquesta tardor

Som a la tardor i, en aquesta estació de l’any, la moda es transforma i dona pas a textures càlides, tons terrosos i un equilibri entre confort i sofisticació. Aquesta temporada 2025-2026 ve marcada per una fusió entre el retorn a clàssics reinventats i una clara aposta per la sostenibilitat i la individualitat.
1. Capes i sobreposicions intel·ligents
La tardor d’aquest any celebra el joc de capes com a element clau. Des de jerseis oversize sobre camises estructurades fins a abrics llargs combinats amb armilles i bufandes voluminoses, el layering torna amb força, però amb una estètica més refinada i funcional.
2. Tons de la natura i colors apagats
Els colors estrella són els inspirats en la natura: verd oliva, marró terra, mostasses i granats profunds. També destaquen els tons pedra, gris fum i blau nit. Aquest ventall cromàtic transmet calma, arrelament i versatilitat.
3. Teixits amb caràcter
Els materials tenen un protagonisme especial: llana texturitzada, pana ampla, cuir (tant real com vegà) i teixits reciclats s’imposen. El contrast entre textures —com combinar una faldilla de cuir amb un jersei de mohair— serà una de les grans apostes.
4. Siluetes relaxades, però definides
Siluetes amples, pantalons palazzo, abrics oversize i vestits de línies fluids dominen les passarel·les i el carrer. Però també hi ha espai per a peces més estructurades, com americanes entallades o faldilles midi de tall recte, que aporten un toc de formalitat.
5. L’estètica “quiet luxury”
Aquesta tendència, que aposta per la discreció, la qualitat i la durabilitat, es consolida com una de les més influents. Roba aparentment senzilla, però feta amb materials nobles, de marques que fugen del logotip visible i busquen una elegància intemporal.
6. Influència retro i anys setanta
Els anys setanta tornen amb força: botes altes, estampats psicodèlics, colls amples i conjunts de dos peces inspirats en aquesta dècada donen un aire nostàlgic, però actualitzat als looks de tardor.
7. Moda conscient i de proximitat
Cada cop més consumidors aposten per marques locals, artesania i producció sostenible. Aquesta tardor es veu una clara tendència cap a la moda lenta (slow fashion), amb peces pensades per a durar més d’una temporada.