Espècies en perill d’extinció: L’almesquera

Un exemplar d’almesquera (Gencat.cat)

Més de 32.000 espècies, incloent-hi vegetals, estan en perill d’extinció i algunes les trobaràs a faltar. El titular sembla graciós, però no ho és. Més de cinc mil espècies d’animals es troben amenaçades actualment. Quins animals estan en perill d’extinció a Europa? Espècies invasores de manera accidental o intencionada alteren la cadena tròfica. Podria ser l’espècie humana la propera a extingir?

L’almesquera és un insectívor endèmic de la península Ibèrica i el vessant nord dels Pirineus. Està catalogada en perill d’extinció. És una espècie molt poc coneguda, que habita els rius pirinencs en estat òptim de conservació, per on es mouen i neden amb molta destresa. Pertany a la família Talpidae (talps) i presenta com a característica morfològica un musell en forma de trompeta, que utilitza per a trobar larves d’invertebrats sota l’aigua i depredar-les. És d’hàbits nocturns, viu en parella en caus al costat dels rius, on també crien els petits.





Hàbitat:

L’almesquera viu en rius d’aigües fresques, netes i de corrent ràpid. Els rius han de tenir un cabal considerable notable (>5 m 3 per segon) i que aquest cabal es mantingui a l’estiu.





És molt important la disponibilitat de refugis i caus als marges dels rius. Es troba entre els 600 (Aran) i el 2.000 metres d'altitud. El rang òptim és entre els 900 i 1.600 m d'altitud.





Distribució:

Es distribueix pel Pirineu de Catalunya, des del Ripollès fins a Era Val d’Aran, però la seva distribució és irregular a causa del procés de desaparició que està patint en els últims anys. També es detecta al Principat d’Andorra.





Per Gencat.cat