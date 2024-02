Fabio Wibmer: Neu, bicicleta, velocitat i adrenalina

El sentit comú, a priori, diria que la neu i la bicicleta no són bones amigues. Vaja, que no és una bona combinació. Ara bé, sempre hi ha algú disposat a tirar pel terra els tòpics o la lògica. El protagonista de la secció d’aquesta setmana, al “Naufragant per la xarxa” és un boig del risc, un apassionat dels reptes.

Fabio Wibmer és tot un aventurer. No només desafia les vertiginoses baixades amb neu damunt d’una bicicleta i a tota velocitat. Ell no es posa límits. Però, en aquest cas, sí que rescatem del seu compte de YouTube un espectacular vídeo que té a ell com a protagonista, juntament amb les pistes d’esquí, la neu, la bicicleta i l’adrenalina. Són imatges que tallen la respiració.