Escaldes impulsa un cicle de conferències per reflexionar sobre els reptes de futur

El Comú d’Escaldes-Engordany posa en marxa la primera edició de Conferències 360º. Reptes de futur de la nostra societat, una iniciativa que pretén crear un espai de reflexió, debat i divulgació al voltant dels grans reptes socials, culturals, econòmics i humans que marquen el context actual. El cicle, que tindrà lloc del 19 de febrer al 28 de maig a la sala d’actes del Comú, està obert a tota la ciutadania i vol fomentar el pensament crític, l’intercanvi de coneixement i la sensibilització sobre qüestions d’actualitat que afecten tant l’àmbit local com el global.
El programa inclou cinc conferències que abordaran temàtiques, com ara, el canvi climàtic, els reptes del periodisme esportiu, la inclusió i la superació personal, la comunicació institucional i corporativa, i la promoció d’hàbits de vida saludables. Les xerrades estaran protagonitzades per professionals reconeguts i seran moderades pel comunicador Sergi Mas.
La primera conferència, que se celebrarà el 19 de febrer, versarà sobre El futur del planeta i el canvi climàtic a Andorra. La sessió analitzarà l’impacte de l’escalfament global i els reptes ambientals de futur i comptarà amb la participació dels meteoròlegs mediàtics Marc Redondo (La Sexta), Luismi Pérez (RTVA, Ser Catalunya i La Xarxa) i Josep Tomàs (RTVA).
El 5 de març s’afrontaran els Reptes de futur del periodisme esportiu al segle XXI. Una xerrada centrada en la transformació digital dels mitjans, els nous hàbits de consum i els desafiaments de credibilitat del sector. Hi participaran els periodistes Joan Vehils (director Sport), Cristina Cubero (subdirectora Mundo Deportivo), Gabriel Fernández (director del programa Avui serà un bon dia d’RNA) i Ivan Álvarez (periodista esportiu Diari d’Andorra).
La tercera sessió se celebrarà el 9 d’abril sota el títol Convertir les adversitats en oportunitats i abordarà la inclusió i la superació personal a partir de les experiències del periodista Christian García i de l’esportista olímpic Albert Llovera.
El 7 de maig, la conferència La necessitat d’un bon departament de comunicació a les empreses i institucions reflexionarà sobre la importància estratègica de la comunicació en la transparència i la reputació. En ella hi intervindran Clara Llensà (directora de Relacions Institucionals del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya), Agustín Rodríguez (exdirector de comunicació d’AENA) i un professional del sector del país encara per confirmar.
El cicle es tancarà el 28 de maig amb Beneficis d’una vida saludable gràcies a l’esport, una sessió dedicada al valor de l’activitat física com a eina de salut i cohesió social, amb els esportistes Nahuel Carabaña, Ander Mirambell i Xavier Ensenyat.
Totes les conferències se celebraran a la sala d’actes del Comú d’Escaldes-Engordany a partir de les 19.00 h i són totalment gratuïtes.