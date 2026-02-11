El preu mitjà del lloguer, a Escaldes, se situa en 2.653 euros segons els contractes nous des de 2024

El Comú d’Escaldes-Engordany ha recollit les dades relatives als nous contractes de lloguer formalitzats a la parròquia des de l’any 2024 fins a l’actualitat. Segons la informació recollida, la mitjana del preu del lloguer se situa en 2.653 euros, a partir d’una mostra de 138 habitatges amb preus que oscil·len entre els 750 i els 10.000 euros mensuals.
Cal tenir en compte, però, que a partir de la franja d’entre 5.000 i 6.000 euros es tracta majoritàriament de xalets o pisos de grans dimensions, una tipologia d’habitatge que desvirtua la mitjana global i que no respon al perfil majoritari del parc de lloguer habitual de la parròquia, assenyalen des de la Corporació.
Les dades recollides corresponen exclusivament a contractes nous i han estat ja traslladades al Govern, en el marc de la petició feta a tots els comuns per a conèixer l’estat real de la situació de l’habitatge al país.
El Comú d’Escaldes-Engordany continua treballant per a disposar de dades cada vegada més fidedignes i actualitzades que permetin analitzar amb rigor l’evolució del mercat de lloguer a la parròquia. En aquest sentit, el pressupost comunal incorpora una partida d’1 milió d’euros, ampliable, destinada a impulsar actuacions per a fer front a la problemàtica de l’habitatge. Així mateix, la corporació ja ha dut a terme accions com ara l’aturada temporal de la construcció, la modificació de les bonificacions per a ajudar només als propietaris que facin pisos a preu assequible i l’aprovació de la fórmula matemàtica que calcula què és un preu assequible.