Aprovat el títol estatal del bàtxelor en negocis internacionals

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del titular de Relacions Institucionals, Educació i
Universitats, Ladislau Baró, el títol estatal del bàtxelor en negocis internacionals.
Aquesta nova titulació ha de permetre als titulats participar en projectes internacionals, tant en
organismes públics com privats, en els àmbits de l’assessoria, la consultoria i les finances. També
podran participar en l’expansió del comerç internacional i de marques, així com en projectes de
cooperació i relacions multilaterals.
El nou títol de bàtxelor estatal s’ha creat a instància de la sol·licitud efectuada per la UNIPRO
Universitat Digital Europea, la qual té la voluntat d’afegir-lo a la seva oferta formativa en els pròxims
cursos acadèmics.