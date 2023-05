Conferència de l’arquitecta i compositora Anna Bofill, al COAA

L’arquitecta i compositora Anna Bofill (Ajuntament de Barcelona)

Avui dijous, dia 25 de maig, a les 19 hores, en el marc del 6è cicle de conferències organitzades des del Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra (COAA) s’ha programat la conferència: “Espais de vida i relació des de la música i l’habitabilitat”. La ponència anirà a càrrec d’Anna Bofill Levi, arquitecta i compositora. La xerrada se celebrarà a la seu del COAA.

Ho diu Anna Bofill:

“Revisar la pròpia trajectòria professional i vital és un exercici complicat que requereix un esforç de memòria i de síntesi. Un esforç de mirada crítica per a seleccionar allò més significatiu de les teves aportacions i el que tenen de positiu i de recuperable per a la societat actual, així com de fidelitat a les teves pròpies conviccions.

Han passat més de 50 anys de l’encàrrec del projecte de l’anomenat Barri Gaudí, a Reus (1964), al Taller d’Arquitectura-Bofill del que jo formava part, i més de 40 anys de la defensa de la meva tesi doctoral (1974) sobre les infinites possibilitats de configuracions modulars poroses de cubs i altres elements volumètrics amb l’objectiu d’adaptar-les a la realitat per mitjà del procés de disseny, així com més de 50 anys de l’estrena de la meva primera obra de música “Esclat” (1971) al Palau de la Música Catalana.

A la xerrada a la seu del COAA, faré una revisió de la meva tesi doctoral de 1974-75 des de l’òptica de les teories feministes, tal com vaig iniciar a practicar a partir de finals dels anys 70. A la tesi dissertava sobre una visió de la ciutat amb objectius de sostenibilitat com el benestar, la qualitat de vida, l’adaptació al medi, el respecte de les preexistències ambientals, l’obtenció d’espais intermedis, comunitaris i públics, la barreja de funcions i de classes socials (el que ara s’entén com INCLUSIVITAT).

En definitiva proposava “tenir en compte la gran quantitat de factors que integren la cultura d’una societat i determinen la seva singularitat, necessitats i anhels” (A. Bofill, 1975). També proposava considerar la història de les ciutats, l’evolució de la societat com a conjunt orgànic, la recerca de formes obertes i flexibles, l’equilibri entre el marc físic i el social, l’adequació de les formes a les necessitats i desigs de la població.

És a dir, proposava fer que el procés de disseny trobés formes adaptables als diversos factors socials, econòmics i estructurals existents. La meva tesi exposa el treball realitzat durant 10 anys sobre una Teoria de la Forma que desenvolupa un mètode matemàtic/geomètric per a generar configuracions urbanes a l’espai de tres dimensions. Em vaig proposar trobar un sistema que actués com un autòmat, seguint un procés recursiu (encara sense l’ajuda de l’ordinador personal).

A l’equip es treballava a l’hora d’una manera intuïtiva manipulant volums en maqueta, i d’altra banda, racionalitzant els processos amb una estricta lògica matemàtica i geomètrica.

Més endavant, la meva recerca s’amplià amb la introducció de criteris prevenients de les teories feministes que són els fonaments dels projectes que vaig realitzar al meu estudi propi, així com dels meus treballs teòrics sobre gènere, arquitectura i urbanisme. Paral·lelament, desenvolupo les meves concepcions sobre la forma en l’escriptura musical amb la realització de més de 140 obres per a diverses formacions, des d’instruments solistes fins a l’orquestra, i també l’experimentació en electroacústica, així com en obres mixtes”.