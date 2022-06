El Govern impulsa la digitalització de les empreses amb assessoraments, subvencions i avals

Els secretaris d’Estat de Transició Digital i Projectes Estratègics, César Marquina; de Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Galabert; i Afers Financers Internacionals, Marc Ballestà, han presentat aquest dilluns el Programa de Digitalització d’Empreses (PDE), que va aprovar el Consell de Ministres, mitjançant Decret, el passat dimecres.

L’objectiu d’aquest Programa és impulsar la digitalització a les empreses andorranes a través d’assessoraments, subvencions i d’avals. El decret contempla un total de 287 mil euros per a subvencions directes i 1,7 milions d’euros destinats a crèdits per a executar els projectes de digitalització.

El Secretari d’Estat de Transició Digital i Projectes Estratègics, César Marquina, ha explicat que el PDE ha d’estimular el sector empresarial a avançar en la digitalització oferint-los l’assessorament necessari, així com ajuts i finançament per a completar aquest procés. Així, les empreses que participin del Programa, que s’emmarca en el projecte de Transformació Digital, podran implementar solucions digitals i desenvolupar projectes de transformació, estimulant la seva competitivitat i la productivitat.

El PDE dona accés a les empreses a una plataforma d’assessorament digital. En aquesta plataforma, desplegada amb el suport d’Andorra Digital, Andorra Business i la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra les empreses podran realitzar una autodiagnosi del seu nivell de maduresa digital, que els servirà per a conèixer els principals àmbits d’oportunitat i obtindran recomanacions per als seus projectes de digitalització.

Amb les subvencions atorgades per Govern que inclou aquest Programa, les empreses que hagin assolit una diagnosi a través de la plataforma d’assessorament digital, podran accedir a un assessorament digital personalitzat que els permetrà orientar-se a solucions digitals adequades per a cada sector.

El Secretari d’Estat de Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Galabert, ha exposat que l’Executiu oferirà subvencions per un valor d’entre el 40 i el 75% del valor de l’import dels assessoraments, segons la tipologia d’empresa. Galabert ha afirmat que la digitalització a les empreses és un incentiu de la competitivitat també internacionalment.

El servei d’assessorament personalitzat prestat per empreses prèviament homologades per Andorra Digital esdevé un servei de consultoria digital i d’orientació de solucions digitals, definint un pla de transformació digital adequat a cada cas, detallant el calendari d’implementació i els principals indicadors a mesurar per tal de garantir un desplegament correcte.

Per tal d’implementar les solucions definides en el full de ruta de cada empresa, es posarà a disposició finançament a través del programa d’avals. Tal com ha exposat el secretari d’Estat d’Afers Financers Internacionals, Marc Ballestà, aquests crèdits, avalats per l’Executiu, oferiran la possibilitat d’obtenir un finançament amb un tipus d’interès del 0,95%, donant continuïtat a les polítiques del Govern de suport a les empreses i assegurar el desenvolupament econòmic del país.

A partir del 29 de juny, les empreses que vulguin participar d’aquest Programa trobaran tota la informació i els procediments al web www.andorra-digital.com/pde. Per a dubtes i aclariments s’han habilitat els telèfons 812020 / 809292 i el correu electrònic puntuniccontacte-pde@andorra-digital.com. Durant el mes de setembre s’activaran les subvencions i les línies de crèdit.