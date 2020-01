Amb el fred que fa cal escalfar ben bé el cos i una de les millors maneres de fer-ho és menjant una escudella ben calenta i saborosa.

Havent celebrat el passat cap de setmana l’escudella i els Encants de Sant Antoni a Encamp, ara li toca el torn a la vila del Pas de la Casa, on el departament de Cultura ens prepararà aquesta deliciosa recepta, als voltants de l’església de la vila, per aquest diumenge, 26 de gener, a partir de les 13 hores.

En aquesta ocasió es preveu el repartiment d’unes 600 racions d’escudella, realitzada amb unes 1.500 mandonguilles, 350 litres de caldo, gallines, cansalada, arròs, fideus, cigrons, verdures, entre d’altres.

A més, enguany es repartiran racions d’escudella, pa i tortell sense gluten, per a aquelles persones celíaques.

El 2021, escudellaires al Pas de la Casa

Arran d’una petició realitzada a través de les xarxes socials comunals d’una veïna del Pas de la Casa, on demanava de poder realitzar l’escudella de la vila el mateix dia que a Encamp, i on proposava la possibilitat que la fessin un grup d’escudellaires del Pas de la Casa, com s’havia fet ja fa uns anys, el departament de Cultura ha mantingut, els darrers quinze dies, diverses converses telefòniques i una reunió amb la veïna, per tal de valorar la possibilitat que s’encarreguessin els escudellaires de la vila, de cara l’any vinent, d’elaborar l’escudella del Pas de la Casa.

En la darrera reunió realitzada s’ha acordat que, el 2021, l’escudella d’Encamp i del Pas de la Casa es realitzarà simultàniament el dia 17 de gener, i pel que fa a l’escudella del Pas de la Casa, el departament de Cultura del Comú d’Encamp s’encarregarà de tota la logística de l’esdeveniment, i seran els escudellaires del Pas de la Casa qui l’elaboraran, donant sortida, d’aquesta manera, a la demanda veïnal.