Es constitueix la Comissió de treball executiva per millorar el funcionament de la Justícia

El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, ha informat al Govern que s’ha constituït la Comissió de treball executiva on hi siguin presents tots els operadors jurídics, per tal de trobar solucions que permetin millorar el funcionament de la Justícia. La formació d’aquesta Comissió es va acordar el divendres passat en la reunió mantinguda entre el cap de Govern, Xavier Espot, el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, i el degà del Col·legi d’Advocats d’Andorra, Xavier Sopena. A aquest acord també s’hi va sumar el Consell Superior de la Justícia.

Aquesta Comissió la formaran un membre titular i un membre suplent del Ministeri de Justícia i Interior, del Consell Superior de la Justícia, del Col·legi Oficial d’Advocats d’Andorra, del Col·legi Oficial de Procuradors d’Andorra i de Cambra de Saigs.

El ministre Josep Maria Rossell ha explicat al Consell de Ministres que es preveu que durant els pròxims dies se celebri la primera reunió de la Comissió.