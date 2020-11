El Govern aprova el Projecte de llei de creació de l’Institut Nacional de l’Habitatge

El Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta del ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, el Projecte de llei de creació de l’Institut Nacional de l’Habitatge (INH), que es concep com a un organisme autònom amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d’obrar i patrimoni propi, amb independència de l’Administració General i de les administracions comunals.

Filloy ha explicat que es tractarà d’una estructura tècnica i estable per a la gestió i el disseny de les polítiques d’habitatge amb una visió àmplia i transversal. “És un dels projectes estratègics del full de ruta del Govern, l’Horitzó 23, per aportar continuïtat en qüestions d’habitatge gràcies a aquesta estructura administrativa”, ha afirmat, i ha afegit que “cal disposar d’un organisme autònom que ens doni garanties de polítiques a llarg termini”.

L’objectiu fonamental de l’INH és executar i el de gestionar les polítiques d’habitatge per tal d’identificar les disfuncions existents i millorar l’eficiència del mercat immobiliari. Entrant al detall, tal com ha destacat el ministre, l’Institut té atribuïdes diverses funcions en relació a les polítiques públiques d’habitatge, com ara redactar i traslladar propostes normatives a l’Executiu –inclosa l’elaboració de Plans Estratègics–, així com elaborar i proposar polítiques d’informació i atenció ciutadana.

Alhora l’INH tindrà la capacitat de promocionar habitatges de protecció pública, proposant els criteris de selecció i accés a aquest tipus d’habitatge per tramitar, instruir i gestionar les seves adjudicacions. A més, l’organisme s’encarregarà d’impulsar operacions de remodelació i rehabilitació d’habitatges. El Projecte de llei preveu la realització d’estudis i publicacions específiques en matèria d’habitatge, així com definir i proposar un sistema d’indicadors que permetin conèixer la situació per mesurar la necessitat d’adaptar les polítiques al context, tenint en compte la fluctuació del mercat. L’objectiu és poder planificar una estratègia “amb dades que ens orientin d’una manera més precisa”.

Pel que fa al patrimoni de l’Institut, es determina que l’organisme comptarà amb els béns que li puguin ser cedits per les administracions públiques o persones privades. També podrà comprar i vendre béns mobiliaris i immobiliaris i gestionar els seus recursos amb total independència de l’Administració general. Sobre els recursos, Víctor Filloy ha assenyalat que aquests estan vinculats a diferents vies, d’entre les quals es destaquen les assignacions a càrrec dels pressupostos de l’Estat o les rentes i excedents obtingudes de la gestió del seu patrimoni.

Finalment, amb la voluntat de pal·liar la mancança de dades detallades sobre els habitatges, s’ha creat un fitxer de dades, d’acord amb la Llei de protecció de dades de caràcter personal. L’objectiu és obtenir dades estadístiques pel sistema d’indicadors d’habitatge. Partint del principi de coordinació i col·laboració entre administracions, el fitxer s’alimentarà amb les dades introduïdes a una eina informàtica específica.

A més, es modifica la Llei d’arrendaments de finques urbanes per tal que els contractes incloguin de forma obligatòria diverses dades: localització (adreça i parròquia); superfície (útil i construïda); nombre d’estances i de banys; tipus d’energia; l’any de construcció de l’habitatge; i, si l’habitatge disposa d’aparcament o traster, cal indicar la superfície d’aquests elements.

Composició de l’Institut Nacional de l’Habitatge

En relació amb la composició de l’INH, el titular d’Afers Socials, Habitatge i Joventut ha avançat que l’estructura organitzativa estarà formada per un Comitè Director i un director.

En concret, el comitè estarà configurat per tres membres –dos proposats pel Govern i un pels Comuns– i el seu nomenament estarà sotmès a l’aprovació del Consell General per majoria simple. Es tracta de l’òrgan directiu col·legiat de l’INH que, amb un mandat per un període de quatre anys renovables, té les funcions, entre d’altres, de proposar el projecte de pressupost, aprovar el programa d’activitats i establir les prioritats estratègiques.

Quant al director, es destaca que la direcció recau sobre un dels membres del Comitè Director i també té un mandat per un període de quatre anys renovables. Entre d’altres, el director exerceix la direcció administrativa de l’organisme, administra els recursos de l’INH i executa els acords del Comitè Director.

També hi haurà una part del personal, els llocs del treball dels quals es proveiran mitjançant convocatòria pública. Es preveu prioritzar perfils dels àmbits de l’economia, finances, arquitectura, estadística, treball social i dret, així com de l’administració.

En paral·lel, en l’INH es manté la participació d’un òrgan consultiu tècnic i de participació en els àmbits previstos pel Projecte de llei. Es tracta de la Comissió Nacional de l’Habitatge, que reformula l’actual Taula Nacional de l’Habitatge, en qualitat d’un òrgan plural i de representativitat transversal i àmplia de la societat civil, així com dels agents econòmics i socials. Així, s’estableix que ha d’integrar representants de com a mínim, l’Administració general, l’Administració comunal, així com les institucions i associacions públiques i privades. El seu objectiu principal és contribuir al diagnòstic de la situació i al disseny de propostes a l’INH adreçades a la millora.

Creació del Fons d’Habitatge

El mateix Projecte de llei inclou la creació del Fons d’Habitatge, com un organisme d’inversió col·lectiva de participació pública i privada, mitjançant l’aportació tant de capital com de béns immobles, per tal de promoure la construcció d’habitatge a preu assequible. Simultàniament, mitjançant el fons, el ministeri d’Afers Socials podrà ampliar la seva capacitat d’habitatges socials segons les seves necessitats

El ministre Eric Jover ha posat en relleu que el fons està a l’empara de la Llei de regulació dels organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà (OIC). De fet, la tipologia d’instrument serà una SICAV. “L’objectiu és poder millorar l’oferta d’habitatge de lloguer a preu assequible”, ha afirmat el responsable de Finances, que ha detallat que aquest instrument comptarà amb la participació d’actors públics –que poden aportar capital o actius immobiliaris– i d’actors privats –que poden aportar actius immobiliaris–.

“L’Institut Nacional de l’Habitatge participarà de manera activa en la presa de decisions del fons”, afegit. L’estructura, organització i funcionament exacta del fons es definiran a través de texts reglamentaris.