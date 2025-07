És bo dormir amb el nostre pelut?

Una dona dormint amb el seu gos (Getty images)

Dormir amb mascotes, especialment gossos i gats, és una pràctica molt habitual entre els amants dels animals. Mentre que per a alguns pot semblar una mostra d’afecte i companyonia, per a altres genera dubtes sobre si és realment saludable o recomanable.

Alguns dels avantatges de dormir amb el teu animal, són:

Benestar emocional

Dormir amb una mascota pot aportar confort emocional. El contacte físic amb l’animal pot reduir l’ansietat i el nivell d’estrès, així com afavorir la sensació de seguretat i calidesa.



Millora del vincle

Compartir espais amb el teu gos o gat, com el llit, pot reforçar el vincle afectiu i fomentar una relació més estreta i de confiança.



Ajuda a dormir millor

Algunes persones afirmen dormir millor amb la presència del seu animal. El seu ritme respiratori constant o la seva presència tranquil·litzadora poden actuar com un estímul relaxant.

No obstant això, és important entre també que dur a terme aquest hàbit, pot alterar la qualitat del son, produït pels diferents sons dels animals tals com roncar o llepar-se, portar brutícia i pèls que poden ser perjudicials per a persones al·lèrgiques o asmàtiques i generar problemes de dominància de l’animal.