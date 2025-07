Fa 33 anys moria Camarón de la Isla

Un 2 de juliol de 1992, ara es compleixen els 33 anys, moria el mític cantaor flamenc, Camarón de la Isla (de nom real José Monge Cruz). Va perdre la vida a causa d’un càncer de pulmó, a Badalona, ​​Barcelona. Per a moltes persones, es tracta del més gran cantaor de tots els temps.

Amb el seu disc “La leyenda del tiempo”, de l’any 1979, va renovar per complet el món del flamenc, obrint noves vies per al futur. Per als amants d’aquest estil de música, Carmarón de la Isla és tota una llegenda, un mite inoblidable.

Font: EfeEme.com