Una trentena d’alumnes dels últims cursos de l’escola francesa d’Ordino han patit una reacció cutània amb granellada i picors aquest dimarts a la tarda.

S’hi han desplaçat els bombers, metges, personal del SUM i funcionaris del Govern des que s’ha donat l’alerta per intentar esbrinar les causes de la reacció. Encara no s’han identificat, però els infants han anat abandonat el centre a mesura que els símptomes s’anaven alleujant. Alguns han patit també mal de cap.

Mentrestant, els metges analitzaven les possibles causes mèdiques i els bombers, si hi pot haver alguna causa mediambiental. Una de les hipòtesis apunta els filtres d’aire, que s’han canviat recentment. Per això s’han convocat els tècnics encarregats d’aquest manteniment per conèixer-ne els detalls.

Tot i que les causes encara no estan identificades, en principi no es tractaria de cap patologia greu.