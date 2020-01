Segons ha fet públic el departament d’Estadística, fins a finals del 2019 la població total a Andorra és de 77.543 residents, una xifra que representa un augment de l’1,8% respecte de l’any anterior i que es tradueix en un augment de 1.366 persones. Aquest creixement es concentra principalment a les parròquies d’Andorra la Vella (289 residents més), la Massana (250) i Canillo (222). Per contra, les parròquies que menys han crescut han estat Encamp (163), Sant Julià de Lòria (156), Ordino (144) i Escaldes-Engordany (142).

En aquest sentit, la piràmide poblacional presenta que la majoria de la població se situa entre els 35 i els 55 anys, tant pel que fa a homes com a dones, mentre que dels 29 anys cap a baix no s’observen grans diferències. Entrant més al detall, el 72,5% de la població es concentra en el tram entre els 15 i els 64 anys; la població menor de 15 anys representa el 13,5%, i els majors de 64 anys el 14% restant. En aquest sentit, cal destacar que, per primer cop des que es tenen registres, la població més gran de 64 anys supera a la població menor de 15.

Pel que fa a nacionalitats, l’increment anual es concentra principalment en el col·lectiu de persones amb nacionalitat andorrana amb 605 persones (1,6%), seguit dels residents d’altres nacionalitats amb 572 persones (7,7%), les persones amb nacionalitat espanyola amb 100 persones (0,5%), nacionalitat francesa amb 52 persones (1,6%) i nacionalitat portuguesa amb 37 persones (0,4%).

Pel que fa a la població registrada en els censos comunals a 31 de desembre del 2019 (81.748 persones), s’observa un increment de l’1,8% respecte a la població registrada del 2018 (80.275 persones).