Prevista per al dilluns l’obertura de l’accés rodat a la zona de Claror

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In: Societat
Les sancions, segons la infracció, poden anar dels 50 als 3.000 euros (Comú de Sant Julià de Lòria)
Les sancions, segons la infracció, poden anar dels 50 als 3.000 euros (Comú de Sant Julià de Lòria)

El període de control dels accessos rodats a les zones de Claror, Camp Ramonet, Port Negre i Coll de Finestres començarà el pròxim dilluns, 8 de juny. Un any més, només es permetrà l’accés als vehicles autoritzats. D’acord amb l’ordinació reguladora aprovada el juny del 2024, queda prohibida la circulació de vehicles amb matrícula estrangera o de lloguer sense l’autorització expressa del Comú. Sempre que les condicions meteorològiques ho permetin, l’accés romandrà obert fins al novembre o desembre, en una data encara pendent de confirmar.

Per a poder circular per les zones establertes, cal disposar d’un carnet específic, que té un cost de 35 euros per persona. Per a obtenir-lo, cal adreçar-se al servei de Tràmits del Comú a partir del 8 de juny, de dilluns a divendres, de les 8.00 a les 14.30 hores, o bé emplenar la sol·licitud que es pot descarregar a través de la pàgina web del Comú.

Les persones que no disposin del carnet hauran d’abonar 26 euros per vehicle i dia. Les entrades es poden adquirir al servei de Tràmits del Comú, a l’Oficina de Turisme de la plaça Laurèdia o a la caseta situada a la barrera d’accés, on un guàrdia controlarà el pas dels vehicles.

L’incompliment de les disposicions de l’ordinació reguladora constitueix una infracció administrativa sancionable amb multes d’entre 50 i 3.000 euros.

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