Prevista per al dilluns l’obertura de l’accés rodat a la zona de Claror

El període de control dels accessos rodats a les zones de Claror, Camp Ramonet, Port Negre i Coll de Finestres començarà el pròxim dilluns, 8 de juny. Un any més, només es permetrà l’accés als vehicles autoritzats. D’acord amb l’ordinació reguladora aprovada el juny del 2024, queda prohibida la circulació de vehicles amb matrícula estrangera o de lloguer sense l’autorització expressa del Comú. Sempre que les condicions meteorològiques ho permetin, l’accés romandrà obert fins al novembre o desembre, en una data encara pendent de confirmar.
Per a poder circular per les zones establertes, cal disposar d’un carnet específic, que té un cost de 35 euros per persona. Per a obtenir-lo, cal adreçar-se al servei de Tràmits del Comú a partir del 8 de juny, de dilluns a divendres, de les 8.00 a les 14.30 hores, o bé emplenar la sol·licitud que es pot descarregar a través de la pàgina web del Comú.
Les persones que no disposin del carnet hauran d’abonar 26 euros per vehicle i dia. Les entrades es poden adquirir al servei de Tràmits del Comú, a l’Oficina de Turisme de la plaça Laurèdia o a la caseta situada a la barrera d’accés, on un guàrdia controlarà el pas dels vehicles.
L’incompliment de les disposicions de l’ordinació reguladora constitueix una infracció administrativa sancionable amb multes d’entre 50 i 3.000 euros.