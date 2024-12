Enfrontar-nos als problemes

Roser Rodríguez Jerez

Per a poder solucionar un problema és important saber quin és. Per això, cal definir-lo bé i concretar-lo per a poder començar a buscar una solució. El problema pot ser més gran o més petit, però en qualsevol cas tots els problemes suposen un malestar per a la persones i, així, podrem solucionar els uns o els altres. Reflexionar bé és, precisament, el que no es fa correctament quan un s’enfronta a un problema, perquè el que se sol fer és donar voltes a la mateixa cosa, sense avançar, sense permetre’s cap altre enfocament diferent per a veure’l d’una manera distinta. Si pensem de la mateixa manera, la resposta no canvia.

Un altre dels errors comuns en pensar en un problema és tenir ja una resposta, que potser és la que ens interessi, però que no sempre és l’encertada, i llavors dedicar-se a buscar justificacions que l’avalin encara que no sigui certa. En això perdem molt de temps i no avancem res.

La veritat i l’honestedat han de prevaldre per sobre de qualsevol altra cosa. L’autoengany és el pitjor dels pecats. Per a fer front als problemes cal deixar d’oposar-s’hi, no negar-lo, reconèixer-lo i acceptar-lo fins al punt de poder connectar amb la seva autèntica realitat.

La veritable honestedat en aquest treball és acceptar la realitat tal com és. Sigui el que sigui, deprimir-se no és cap solució: és un altre problema. Cal saber no quedar-se en el problema i centrar-se en la solució. La majoria de les persones gasten més temps i energia en parlar dels problemes que en afrontar-los. Els problemes són ensenyaments que enforteixen el caràcter i la missió de vida.