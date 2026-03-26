La Volta a Catalunya surt aquest divendres de la Seu i afectarà la circulació en alguns carrers

El moment per als grans escaladors d’aquesta 105a edició de la Volta a Catalunya arribarà aquest divendres, 27 de març, amb la disputa de la 5a etapa, 155,3 quilòmetres amb sortida a la Seu d’Urgell i arribada a La Molina/Coll de Pal. Els ports de Colldarnat (1a categoria), Coll de Josa (2a categoria), Coll de Fumanya (1a categoria) i Collada Sobirana (1a categoria), molts dels quals s’estrenen en competició, seran l’avantsala d’un final de categoria especial que és considerat un dels més exigents de Catalunya.
La sortida de la Volta, a la Seu d’Urgell, comportarà afectacions en el trànsit rodat durant el matí de divendres, concretament de les 8 a les 13 hores. També hi ha zones en els quals ja no és possible estacionar. Es recomana informar-se si s’ha d’utilitzar el vehicle, especialment, pel centre de la ciutat.