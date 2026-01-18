L’FC Andorra agafa aire al camp del cuer (1-2)

L’FC Andorra es consolida a la zona mitja de la classificació, a 5 punts per sobre del descens i a 6 punts del play-off d’ascens a primera, després de guanyar, a Anduva, contra el Mirandés, cuer de la segona divisió, per 1-2, en un partit plàcid, però que s’ha patit més del compte en els minuts finals.
El partit ha començat de cara per als del Principat amb un gol de Dani Villahermosa a passada de la nova incorparació, Yeray Cabanzón, tot just al minut 10 de la primera meitat, però, dos minuts després, els de Miranda d’Ebro advertien amb una clara oportunitat per a fer el gol de l’empat, amb un xut de Bauza, que afortunadament ha sortit fregant el pal. Al minut 31 els andorrans han tingut una altre clara ocasió de gol, amb una gran desmarcada de Lautaro, però el seu xut el salvava el porter del Mirandés, Nikic, amb el peu. Cinc minuts després el porter tricolor, Yakoo, també feia una gran aturada salvaguardant la porteria andorrana. El descans ha arribat amb victòria, per la mínima, dels de Carles Manso (0-1).
La segona meitat no ha pogut començar millor per a l’FC Andorra, amb un gran gol de Sergio Molina, de falta directa. En el 59, Yeray Cabanzón, ha estat a punt de fer la tercera diana per als tricolors, però no ha calculat bé el salt a l’hora de rematar de cap. A partir d’aquí els andorrans han pecat de relaxació i, en el minut 75, el Mirandés retallava distàncies amb un gol de Javi Hernández. Quedava un quart d’hora i, ara, tocava patir. En el 85 l’àrbitre ha anat a mirar al VAR un possible penal a favor del Mirandés en una agafada entre dos jugadors a la sortida d’un córner. Aquesta vegada la moneda ha sortit cara per als del Principat i el col·legiat ha decidit no xiular la pena màxima. Per sort per als tricolors, en els 7 minuts d’afegit no hi hagut cap clara ocasió del Mirandés i amb l’1-2 s’ha arribat al final del partit.
El proper partit de l’FC Andorra serà el diumenge, 25 de gener, a les 14 hores, a Encamp, contra l’SD Huesca.