Roger Puig, 9è al gegant de la Copa del Món de Veysonnaz

L’esquiador andorrà de paraalpí, Roger Puig, ha finalitzat aquest dilluns en novena posició al gegant (GS) de la Copa del Món disputat a Veysonnaz, en una cursa exigent i marcada per una pista molt tècnica, amb nombrosos petits salts que han complicat el traçat. A la primera mànega, Puig ha acabat en desena posició, en una baixada correcta en unes condicions difícils que requerien molta precisió i adaptació constant al terreny. Tot i no trobar-se del tot còmode, l’andorrà ha sabut mantenir-se dins el top-10 provisional.
A la segona mànega, Roger Puig ha fet un pas endavant, esquiant amb més decisió i ritme. Ha signat el sisè millor temps de mànega, fet que li ha permès remuntar posicions i tancar la cursa en una meritòria novena plaça final.
Aquest resultat és valorat molt positivament tant per l’esquiador com per l’equip, ja que el gegant és una de les disciplines que més li ha costat tradicionalment a Puig. Amb la cursa d’avui dilluns, l’andorrà suma dos top-10 en gegant aquesta temporada, confirmant una clara progressió.
Amb aquesta prova es dona per finalitzada la Copa del Món de gegant, on Roger Puig acaba en dotzena posició de la classificació general de l’especialitat. A més, el novè lloc d’avui li permet sumar 29 punts més per a la general de la Copa del Món, on actualment es manté en una destacada setena posició amb 494 punts.
Amb la cursa d’aquest dilluns, Puig assoleix els 30 Top10 dins la Copa del Món, onze dels quals s’han fet aquesta temporada.
La Copa del Món viurà dimarts la seva última cursa de la temporada amb la disputa de l’eslàlom (SL), que posarà el punt final al circuit.