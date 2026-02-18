S’actualitzen les tarifes de la CASS per al 2026

El Consell de Ministres ha aprovat el Decret pel qual s’actualitzen i es fixen les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) per a l’any 2026. Amb l’objectiu de garantir l’equilibri entre la sostenibilitat del sistema sanitari i l’accessibilitat al mateix sistema, així com una remuneració justa i equitativa per als serveis sanitaris, escau dur a terme una actualització selectiva dels imports de les tarifes de responsabilitat de la CASS vinculada a l’IPC (2,7%). Així, s’actualitzen els imports de les tarifes mèdiques, odontològiques, de serveis sanitaris, dels centres sociosanitaris i de desplaçament, àpats i allotjament.
Pel que fa a les tarifes de les visites dels metges d’atenció primària, igual que es va fer l’any passat, s’actualitzaran amb el doble del valor de l’IPC (5,4%), amb la voluntat de continuar reforçant l’atenció primària i de consolidar el rol del metge referent en el circuit assistencial i en la via preferent. Cal recordar que les tarifes vinculades a aquesta figura s’abonen en qualitat de tercer pagador i, per tant, el pacient únicament abona el 25% de la tarifa fixada per decret.
Finalment, s’actualitzen les tarifes complementàries del taxi individual amb un increment de la tarifa per a la recollida dels pacients del Pas de la Casa, amb la voluntat de dimensionar la tarifa pública amb el cost del servei. Aquest increment no repercuteix en els usuaris ja que el taxi individual té un finançament del 100%.
Amb aquest decret, no s’actualitzen les tarifes de serveis vinculats a concursos públics (com el transport sanitari) ni les tarifes del SAAS. Tampoc es revisen les tarifes de determinats actes de diagnòstic, com el cas del TAC, de la ressonància magnètica o de les anàlisis clíniques.