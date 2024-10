Empenta al nou dispositiu d’atenció ambulatòria de Salut Mental gràcies a l’acord entre el SAAS i els veïns de l’edifici El Ròdol

Entrada de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Foto: Fòrum.ad

El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) ha assolit un acord amb els veïns de l’edifici el Ròdol (Escaldes-Engordany) per a desenvolupar el nou dispositiu d’atenció ambulatòria de Salut Mental de forma consensuada. L’esmentat acord s’ha assolit gràcies a la col·laboració de totes les parts implicades, que ha permès la connexió dels locals destinats a aquest projecte, mitjançant un accés al dispositiu independent dels espaïs comunitaris veïnals.

El nou dispositiu d’atenció ambulatòria de Salut Mental representarà una gran millora respecte a les instal·lacions actuals; comprendrà per una banda una zona d’adults de 660m2, que acollirà els serveis ambulatoris d’adults i la Unitat de Conductes Addictives (UCA), i per altra banda una àrea diferenciada d’infantojuvenil de 330 m².

Es preveu que els treballs de condicionament dels espais arrendats s’iniciïn tan bon punt es compti amb les autoritzacions administratives necessàries, amb l’objectiu de poder disposar d’aquest dispositiu ambulatori en els millors terminis.

El SAAS vol agrair la bona predisposició i col·laboració a totes les parts implicades per tal de fer possible aquest projecte tan necessari per al país.