Els treballs d’inspecció confirmen l’estabilitat de la zona de la Solana després del despreniment

Els treballs d’inspecció realitzats a la canal del Forat Fosc arran del despreniment de pedres que va tenir lloc aquest dimarts a la tarda, confirmen l’estabilitat de la zona després de l’episodi. Les tasques tècniques, efectuades amb vols de dron i revisió detallada del vessant, han determinat que es van mobilitzar aproximadament 100 metres cúbics de roca.
Així doncs, les tasques tècniques, efectuades amb vols de dron i revisió detallada del vessant, han determinat que es van mobilitzar aproximadament 100 metres cúbics de roca. El despreniment es va aturar uns 150 metres per sobre de les xarxes dinàmiques i el material desprès no va arribar a les barreres de protecció del carrer dels Barrers, que no han registrat cap afectació.
També s’ha verificat l’estat de les proteccions existents i es descarta l’existència de nous moviments imminents. El nivell de risc es manté dins els paràmetres habituals d’aquest sector de la Solana.