Els treballs d’inspecció confirmen l’estabilitat de la zona de la Solana després del despreniment

By:
On:
In: Societat
La zona per on va caure rodolant el roc (Comú d'Andorra la Vella)
La zona per on van caure rodolant les pedres (Comú d’Andorra la Vella)

Els treballs d’inspecció realitzats a la canal del Forat Fosc arran del despreniment de pedres que va tenir lloc aquest dimarts a la tarda, confirmen l’estabilitat de la zona després de l’episodi. Les tasques tècniques, efectuades amb vols de dron i revisió detallada del vessant, han determinat que es van mobilitzar aproximadament 100 metres cúbics de roca.

Així doncs, les tasques tècniques, efectuades amb vols de dron i revisió detallada del vessant, han determinat que es van mobilitzar aproximadament 100 metres cúbics de roca. El despreniment es va aturar uns 150 metres per sobre de les xarxes dinàmiques i el material desprès no va arribar a les barreres de protecció del carrer dels Barrers, que no han registrat cap afectació.

També s’ha verificat l’estat de les proteccions existents i es descarta l’existència de nous moviments imminents. El nivell de risc es manté dins els paràmetres habituals d’aquest sector de la Solana.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]