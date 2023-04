Els Raiers de Coll de Nargó comencen a preparar la Baixada, que estrena nova data

Preparació dels rais a la plaça de l’Ajuntament de Coll de Nargó, aquest dilluns (Foto: @raiersdenargo)

Coll de Nargó ja prepara la seva 43a seva Baixada dels Raiers, per a rememorar un any més un ofici que va tenir una importància econòmica i social cabdal al municipi al llarg de moltes generacions. Aquesta edició, però, serà molt especial per dos motius. D’una banda, perquè per primer cop es farà per Setmana Santa, i no a mitjan agost com fins ara, tal com es va confirmar públicament la setmana passada.

Concretament, tindrà lloc aquest dissabte 8 d’abril. I de l’altra, perquè s’estrena la condició de Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, després del reconeixement internacional concedit per la UNESCO l’1 de desembre passat.

Aquest cap de setmana passat, els membres de l’Associació de Raiers de la Ribera del Segre ja van començar el procés d’elaboració dels rais amb la recollida de les redortes, les branques de bedoll amb què lliguen les fustes i que obtenen als boscos del municipi. I, des de principis de setmana, ja ha començat la preparació dels rais. Aquesta tasca permet conèixer de primera mà com es construeixen aquestes embarcacions i, a més a més, és oberta a tothom. Per a la gent que hi vulgui col·laborar, els participants es troben cada dia, fins divendres, des de les 5 de la tarda a la plaça de l’Ajuntament de Coll de Nargó.

La Baixada rememora i dona a conèixer l’ancestral ofici del transport fluvial de la fusta des dels boscos del Pirineu fins al mar. A Coll de Nargó es recorda no només els homes que feien aquesta dura tasca, sinó que també s’homenatja les seves dones, que es quedaven al poble cuidant de les cases i la família mentre els seus marits feien el transport. Per això, cada any es fa una ofrena floral a la Font de la Dona del Raier. I des d’aquest desembre passat s’hi ha afegit un monument als avantpassats que van treballar activament com a raiers. Aquest bust es va inaugurar tot just quatre dies després del reconeixement oficial per part de la UNESCO.





Estrena del joc ‘Ennagonat’

La jornada de dissabte començarà a les 8 del matí amb l’esmorzar de germanor al Bar La Societat. Més tard, a les 10, començarà l’enraiada als Clops de Fígols. I la baixada es durà a terme a les 12 del migdia a l’entorn del Pont d’Espia, a la cruïlla de les carreteres C-14 i L-401. L’ofrena floral al monument de la Dona del Raier es durà a terme a les 2 de la tarda.

Tot seguit, des de 2/4 de 3, se celebrarà el dinar popular a la plaça de l’Ajuntament. Per a participar-hi, la venda anticipada de tiquets es fa a la plaça de l’Ajuntament. El preu és de 15 euros per als adults i de 10 euros per al menú infantil. La festa es clourà amb una altra novetat d’enguany: l’estrena del joc’ Ennagonat’, a les 4 de la tarda, en el marc de la sobretaula del dinar popular.