Els ocells es refien del nas per a triar parella

Els ocells no tenen Tinder, però tampoc els cal ja que les seves primeres impressions sobre un pretendent no es basen en la vista, sinó en l’olfacte. Investigadors de la Universitat de Veterinària de Viena, han arribat a aquesta conclusió.

En el seu estudi han analitzat les substàncies químiques de les glàndules situades en la base de la cua de les gavines tridàctiles. Després, han relacionat aquests compostos amb la presència de certs gens que juguen un paper important en el sistema immune.

Van descobrir així que els individus que feien la mateixa olor (els components de les glàndules eren similars) també compartien aquests trets en el ADN. Al contrari del que es pensa, els ocells no prefereixen els perfums més agradables: busquen una olor diferent de la seva per a descartar als possibles parents, ja que no volen reproduir-se amb familiars.

Igual que en els ocells, a nosaltres ens influeix la fragància natural de la nostra cita. Els químics presents en la suor humana estan també relacionats amb la receptivitat d’un individu. Si quedes amb algú que mai has vist (ni olorat) en persona, pot ser que el rebutgis inconscientment.

Per Tot Sant Cugat

Font: wikifaunia.com